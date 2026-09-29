¡Llegó el empate! Víctor Guzmán anotó de cabeza el 1-1 de México ante la selección peruana

La selección mexicana caía 1-0 frente a Perú, pero al comenzar la segunda mitad apareció Víctor Guzmán para firmar el empate 1-1 con un certero cabezazo que venció la portería defendida por Pedro Gallese.

Víctor Guzmán marcó el 1-1 de México ante Perú

En el minuto 49 del segundo tiempo, Guzmán recibió un gran centro y tomó por sorpresa a todos los jugadores de Perú para poner el marcador en igualdad.

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Tras marcar el gol, el mediocampista mexicano lo festejó junto a sus compañeros de selección, mientras la afición que acudió al Sports Illustrated Stadium celebró con euforia el descuento ante Perú.