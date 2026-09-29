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Perú igualó 1-1 ante México

¡Llegó el empate! Víctor Guzmán anotó de cabeza el 1-1 de México ante la selección peruana

Al comenzar la segunda mitad, Víctor Guzmán se hizo presente para marcar el 1-1 de México ante Perú y lograr una igualdad inmediata.

Luis Blancas
Víctor Guzmán marcó el 1-1 de México ante Perú
Víctor Guzmán marcó el 1-1 de México ante Perú | Composición: Líbero
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La selección mexicana caía 1-0 frente a Perú, pero al comenzar la segunda mitad apareció Víctor Guzmán para firmar el empate 1-1 con un certero cabezazo que venció la portería defendida por Pedro Gallese.

Jairo Vélez marcó el 1-0 de Perú sobre México

PUEDES VER: ¡Apareció el goleador! Jairo Vélez anotó el 1-0 de la selección peruana sobre México

Víctor Guzmán marcó el 1-1 de México ante Perú

En el minuto 49 del segundo tiempo, Guzmán recibió un gran centro y tomó por sorpresa a todos los jugadores de Perú para poner el marcador en igualdad.

Video: Bicolor+

Tras marcar el gol, el mediocampista mexicano lo festejó junto a sus compañeros de selección, mientras la afición que acudió al Sports Illustrated Stadium celebró con euforia el descuento ante Perú.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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