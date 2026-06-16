Temblor HOY, martes 16 de junio, en Lima y otros departamentos del Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo vía IGP

En esta jornada del martes 16 de junio, los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantienen en alerta informativa a la población ante cualquier registro de temblor hoy en Lima y otras regiones del país. El monitoreo constante de los movimientos telúricos permite conocer en tiempo real la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada sismo hoy en Perú, además de reforzar las recomendaciones de prevención ante posibles emergencias.

Temblor HOY, 16 de junio en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud según el IGP 09:24 Temblor en Pasco hoy - Fecha y hora local: 16/06/2026 02:21:49 - Magnitud: 3.8 - Profundidad: 19 km - Latitud: -10.08 - Longitud: -75.66 - Intensidad: III (Pozuzo) - Referencia: 11 km al oeste de Pozuzo, Oxapampa - Pasco

¿Dónde fue el temblor de hoy, 16 de junio?

Cada actualización del IGP sobre un sismo hoy en Perú incluye datos esenciales como la magnitud del evento, la profundidad y la ubicación exacta del epicentro. Esta información es fundamental para evaluar el impacto del movimiento telúrico en ciudades como Lima y otras regiones del país. El monitoreo constante de estos eventos permite que la ciudadanía actúe con mayor rapidez ante cualquier emergencia, reforzando la importancia de estar atentos a los canales oficiales del Instituto Geofísico del Perú.

Mochila de emergencia: ¿qué recomienda el Minsa ante un sismo en Perú?

Ante la posibilidad de un temblor hoy, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) recomienda tener lista una mochila de emergencia con artículos básicos para sobrevivir al menos 24 horas. Entre los elementos más importantes destacan:

Botiquín de primeros auxilios : indispensable para atender heridas o emergencias médicas leves durante un Sismo o situación de riesgo.

: indispensable para atender heridas o emergencias médicas leves durante un Sismo o situación de riesgo. Alimentos no perecibles : productos que no requieren refrigeración y que aseguren la alimentación básica de la familia.

: productos que no requieren refrigeración y que aseguren la alimentación básica de la familia. Mantas y ropa abrigadora : esenciales para protegerse del frío, especialmente durante la noche o en zonas expuestas.

: esenciales para protegerse del frío, especialmente durante la noche o en zonas expuestas. Botellas de agua : fundamentales para mantener la hidratación en situaciones de emergencia.

: fundamentales para mantener la hidratación en situaciones de emergencia. Radio a pilas : permite mantenerse informado incluso si falla la energía eléctrica.

: permite mantenerse informado incluso si falla la energía eléctrica. Cargador portátil : útil para mantener activos los dispositivos móviles durante un corte de luz.

: útil para mantener activos los dispositivos móviles durante un corte de luz. Linternas : necesarias para la visibilidad en caso de apagones tras un movimiento sísmico.

: necesarias para la visibilidad en caso de apagones tras un movimiento sísmico. Preparar estos elementos con anticipación puede marcar la diferencia durante un evento sísmico en el país.

¿Dónde guardar la mochila de emergencia en caso de sismo en Perú?

Las autoridades recomiendan que la mochila de emergencia esté ubicada en un lugar visible, seco y de fácil acceso dentro del hogar. Lo ideal es colocarla cerca de la puerta principal o en una ruta de salida rápida, de modo que pueda ser tomada inmediatamente durante un temblor hoy en Lima o cualquier otra región del Perú. Tener este kit listo y bien ubicado es una de las principales medidas de prevención ante un sismo hoy, especialmente en un país con alta actividad sísmica como el Perú.