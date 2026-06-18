Juneteenth este 19 de junio: qué establecimientos y servicios permanecerán abiertos en este día festivo.

¡Mucha atención! Este viernes 19 de junio, los estadounidenses conmemorarán por todo lo alto el Juneteenth, una fecha que marca el fin de la esclavitud en el país norteamericano, con desfiles y celebraciones. Este día se estableció como el feriado federal más reciente en 2021, aunque su relevancia ha sido fundamental para toda la comunidad afroamericana desde hace varios años. AQUÍ todo lo que debes saber. ¿Sí habrá atención en las tiendas más populares y servicios?

Juneteenth este 19 de junio: historia y más

El viernes 19 de junio de 1865, el mayor general del Ejército de la Unión, Gordon Granger, proclamó la libertad de los afroamericanos esclavizados en Galveston, Texas, mediante la Orden General n.° 3. Este anuncio se realizó más de dos años después de que Abraham Lincoln emitiera la Proclamación de Emancipación, que no se aplicó en las áreas controladas por los confederados.

Juneteenth este 19 de junio: detalles sobre su historia y más.

En 2020, el movimiento Black Lives Matter revitalizó el interés por el Juneteenth y, en 2026, un estudio de Pew Research reveló que al menos 33 estados y Washington D. C., junto con el gobierno federal, reconocen este día como festivo. Este 2026, el Juneteenth se celebrará el viernes 19 de junio, y se informará sobre los servicios y establecimientos que permanecerán abiertos o cerrados por esta conmemoración.

¿Qué establecimientos y servicios permanecerán abiertos este 19 de junio?

El 19 de junio, diversas grandes tiendas minoristas y supermercados abrirán sus puertas, además de importantes servicios:

Walmart y Target funcionarán en su horario habitual.

funcionarán en su horario habitual. También estarán disponibles supermercados como Costco y Kroger , así como las cadenas que forman parte de esta última.

, así como las cadenas que forman parte de esta última. En cuanto a las farmacias, Walgreens mantendrá su horario habitual durante el Día de la Emancipación, aunque la mayoría de sus farmacias no abrirán , salvo algunas que operan las 24 horas y otras seleccionadas.

, salvo algunas que operan las 24 horas y otras seleccionadas. Por su parte, las farmacias CVS estarán abiertas, aunque algunas tendrán un horario reducido. Se recomienda verificar los horarios específicos de comercios y restaurantes locales.

estarán abiertas, aunque algunas tendrán un horario reducido. Se recomienda verificar los horarios específicos de comercios y restaurantes locales. En el ámbito de los servicios postales, el Juneteenth es considerado un día festivo para el Servicio Postal de Estados Unidos, por lo que no habrá entregas de correo. Sin embargo, los servicios de UPS y FedEx estarán operativos.

Juneteenth este 19 de junio: qué establecimientos y servicios permanecerán abiertos en este día festivo.

¿Los bancos no brindarán atención?

Con relación al sector financiero, los mercados permanecerán cerrados, ya que tanto el Nasdaq como la Bolsa de Nueva York no realizarán operaciones. La Reserva Federal también observa el Juneteenth como un feriado bancario, por lo que los principales bancos, como Chase, Bank of America, Wells Fargo y TD Bank, no abrirán.

Sin embargo, los servicios de banca en línea y los cajeros automáticos seguirán disponibles.