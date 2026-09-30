Erick Noriega pide paciencia al hincha de la selección peruana: "Queremos ir al Mundial"

La selección peruana sacó un empate ante México en lo que es su preparación para consolidar al próximo equipo que nos representará en las Eliminatorias, con la ilusión de llevarnos al Mundial 2030. Bajo este contexto, Erick Noriega, en conversación con L1 Max, se pronunció sobre el proceso que vienen atravesando en el equipo de Mano Menezes y no dudó en pedirle paciencia al hincha de la Blanquirroja.

Erick Noriega pide paciencia a los hinchas de Perú

El conocido como el 'Samurái' manifestó que, al igual que los hinchas, los jugadores también tienen el deseo de conseguir grandes objetivos con la selección peruana, como ganar partidos, conquistar la Copa América y clasificar al Mundial. Sin embargo, destacó que actualmente atraviesan un proceso de construcción de un nuevo equipo que busca representar de la mejor manera a la Blanquirroja.

"Sí, obviamente. Yo también digo lo mismo. Es tener paciencia, incluso nosotros. Obviamente, como futbolistas, queremos siempre ganar todo, queremos golear a los otros rivales porque eso nos suma mucho a nosotros. Pero estamos en construcción. Lo más importante ahora es poder encontrar el equipo, poder encontrar la forma de juego que tenemos que jugar para lo que se viene, que son las Eliminatorias", expresó el jugador de Gremio.

Erick Noriega jugo como defensa central ante México

"Obviamente, queremos ir al Mundial, queremos ganar la Copa América y creo que lo importante es eso. Ahorita estamos, como tú dices, en etapa de construcción y creo que estamos bien", complementó el volante.

¿Cuándo juega Perú?

La Selección Peruana volverá a las canchas este sábado 3 de octubre para enfrentar a Canadá en un nuevo amistoso internacional. El encuentro está programado para la 1.00 p. m. (hora peruana) y podrá ser seguido en territorio nacional a través de América TV y América TVGO.