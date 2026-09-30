Revelan el futuro de Aldo Corzo en Universitario tras la salida de Héctor Cúper: "El último año"

El presente de Aldo Corzo con Universitario de Deportes contrasta con las últimas temporadas. De ser titular indiscutible pasó a ser suplente o incluso a no ser considerado para algunos encuentros. La alta competencia en la línea defensiva hizo que el referente crema pierda espacio en el once titular. En ese contexto, tras la salida de Héctor Cúper, en las últimas horas se reveló información sobre su futuro en el conjunto estudiantil.

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Aldo Corzo no continuaría en Universitario la próxima temporada

Según información del periodista Fabián Camacho, Aldo Corzo no renovará su vínculo con Universitario de Deportes, por lo cual este 2026 será su último año defendiendo la camiseta merengue. Según el comunicador, la idea del club es que el defensor de 37 años permanezca en el equipo asumiendo un cargo enfocado a la formación de menores.

“La información que me llega, es que será el último año de Aldo Corzo en Universitario como futbolista. El capitán de Universitario espera terminar Tetracampeón del fútbol peruano. Universitario le ofrece quedarse en otras funciones en el Club en la formación de menores”, publicó el hombre de prensa en su cuenta de X.

Aldo Corzo no renovaría con Universitario

De concretarse esta información, Aldo Corzo estaría afrontando sus últimos meses como futbolista de Universitario, club al que llegó en 2017 y con el que se convirtió en uno de los principales referentes del plantel. Así, el capitán crema tendría la posibilidad de cerrar su etapa como jugador buscando el tetracampeonato y, posteriormente, continuar ligado a la institución desde un nuevo rol vinculado a la formación de jóvenes talentos.

¿Cómo le va a Aldo Corzo con Universitario en la Liga 1 2026?

En lo que va de la presente temporada, Aldo Corzo ha disputado apenas cinco partidos con Universitario de Deportes y no registra goles ni asistencias en los escasos 279 minutos disputados.

Trayectoria de Aldo Corzo