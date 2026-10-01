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Fabián Bustos elogió a Gianluca Lapadula tras su regreso a Universitario: "Una trayectoria enorme"

El nuevo DT de Universitario fue presentado este jueves en conferencia de prensa y no dudó en destacar el nivel de 'Lapagol'.

Eduardo Chirinos
Fabián Bustos elogió a Gianluca Lapadula
Fabián Bustos elogió a Gianluca Lapadula | Foto: Composición Líbero
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Fabián Bustos fue presentado este jueves 1 de octubre en conferencia de prensa como nuevo director técnico de Universitario de Deportes tras la salida de Héctor Cúper. En sus primeras declaraciones tras ser presentado formalmente, el estratega argentino fue consultado sobre los jugadores del plantel crema y se deshizo en elogios ante uno de ellos: Gianluca Lapadula.

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Fabián Bustos destacó el nivel de Gianluca Lapadula en Universitario

En diálogo con los medios de comunicación, el estratega de 57 años no dudó en resaltar el nivel y la trayectoria del 'Bambino de Los Andes', quien actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos con la selección peruana. Bustos destacó el profesionalismo del delantero ítalo-peruano y aseguró que será un enorme privilegio poder dirigirlo.

Me han nombrado a un gran profesional, un jugador con una trayectoria enorme, que se prepara, que siempre es positivo, que siempre está buscando alimentarse bien, descasar bien, entrenar bien para poder rendir. A lo largo de mi carrera he tenido el privilegio de dirigir jugadores de ese nivel, así que nada. Hay que aprovecharlo, afianzarlo más, darle más herramientas", manifestó Bustos.

De esta manera, Fabián Bustos dejó en claro que confía en el aporte de Gianluca Lapadula para esta nueva etapa en Universitario, resaltando especialmente su profesionalismo y experiencia. El delantero, actualmente concentrado con la selección peruana, se reencontrará con el técnico argentino cuando termine la fecha FIFA, en una recta final del Clausura donde ambos buscarán cumplir los objetivos trazados con el conjunto crema.

¿Cuándo dirigirá Fabián Bustos su primer partido con Universitario?

Recordemos que Fabián Bustos arrastra una sanción de tres fechas de suspensión desde su primera etapa en Universitario. Por tal motivo, su debut en el banquillo crema se daría recién en la fecha 14 del Torneo Clausura, ante Sport Boys en el Estadio Monumental.

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