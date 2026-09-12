La familia constituye uno de los cimientos más importantes de la sociedad, y en Perú se conmemora esta fecha especial para reconocer su gran valor. El Día de la Familia, que se celebra el segundo domingo de septiembre, invita a la reflexión sobre la unión y los lazos que nos unen a nuestros seres queridos. En Líbero, te compartimos las frases más significativas que puedes compartir para esta jornada.

Día de la Familia en Perú: las mejores frases para compartir con los tuyos el domingo 13 de septiembre

Día de la Familia en Perú: las mejores frases para compartir con los tuyos este domingo 13 de septiembre.

Mi familia es mi mayor bendición y mi rincón favorito en el mundo.

Gracias por ser mi red de apoyo y mi amor incondicional siempre.

En nuestro hogar, el amor es el idioma que todos hablamos perfectamente.

Familia: donde la vida comienza y el amor nunca termina.

El mejor regalo de la vida es tener una familia que te cuida.

Juntos somos tan fuertes y unidos como nuestras hermosas raíces peruanas.

Nuestra familia celebra la vida con la alegría de nuestra propia tierra.

El verdadero calor de hogar se siente en un abrazo de mi familia.

Orgulloso de mi sangre, de mi historia y de la familia que tengo.

En cada mesa compartida celebramos el orgullo de estar juntos.

Familia unida, corazón feliz.

Mi equipo favorito por siempre.

La felicidad se escribe con las letras de mi familia.

Donde hay familia, hay un hogar verdadero.

Bendecido por la hermosa familia que me tocó.

¿Por qué se celebra el Día de la Familia en septiembre?

La elección del segundo domingo de septiembre para esta celebración no es casual. Aunque no existe una justificación precisa para esta decisión, se reconoce que septiembre es un mes vinculado a la reflexión y la renovación. Asimismo, al caer en domingo, se busca que las familias puedan disfrutar de actividades recreativas sin las presiones laborales o académicas que caracterizan los días de semana.

¿Cuándo se creó el Día de la Familia en Perú?

El Día de la Familia Peruana, establecido en 1982 a través de la Ley N° 23466 del Congreso de la República del Perú, se conmemora el segundo domingo de septiembre. Esta fecha busca destacar la relevancia de la familia en la sociedad peruana, promoviendo la unión y los valores familiares. Desde su instauración, se realizan diversas actividades en todo el país, orientadas a fortalecer los vínculos familiares y fomentar la convivencia en un entorno de respeto y solidaridad.