Cada 11 de septiembre, Perú celebra el Día del Contador Público, una ocasión especial en la que se valora la labor responsable y estratégica de quienes gestionan las finanzas y la contabilidad en diversas entidades del país, tanto públicas como privadas, así como en proyectos personales.

Si conoces a un amigo, colega, jefe o familiar que ejerza esta profesión, hoy, viernes 11 de septiembre de 2026, es la oportunidad perfecta para expresarle tus felicitaciones. A continuación, te compartimos bonitas frases, mensajes y dedicatorias que puedes compartir a través de WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o incluso en una tarjeta física.

Frases por el Día del Contador Público en Perú: mensajes para compartir este viernes 11 de septiembre

En Líbero, algunas frases que puedes dedicar o saludar a un contador por este día especial:

Frases por el Día del Contador Público en Perú: mensajes para compartir este viernes 11 de septiembre.

Estimado colega, en este día especial expreso mi más sincero reconocimiento por tu valiosa labor. Tu profesionalismo y compromiso contribuyen al desarrollo económico y social del Perú.

Detrás de toda empresa sólida y exitosa, hay un contador brillante guiando el camino con ética y precisión. ¡Feliz Día del Contador Público!

Gracias por hacer que cada número tenga sentido y por mantener la transparencia y confianza en las finanzas de nuestro paíss.

El éxito financiero de cualquier organización comienza con un contador confiable y dedicado.

Gracias por mantener en orden lo que para el resto del mundo parece un caos absoluto. ¡Feliz su día!

A todos los contadores públicos: ¡Que en su día los números cuadren a la primera y no se llenen de rojos!

El verdadero miedo de un contador no es a la oscuridad, sino a que le falte un centavo en el balance.

Tener a un buen contador en tu vida siempre genera utilidades y paz mental.

Feliz día, colega. Qué gran orgullo es compartir el balance diario del trabajo con profesionales tan dedicados como tú.

Tu capacidad para resolver auditorías complejas y mantener la calma es lo que hace grande a nuestro equipo.

¿Qué labor realiza un contador público en Perú?

El contador público en Perú desempeña un papel crucial en la salud financiera, tributaria y legal de empresas y personas naturales. Su labor se ve influenciada por las normativas locales y las fiscalizaciones de la SUNAT, lo que lo lleva a asumir diversas responsabilidades.

En el ámbito de la gestión tributaria y fiscal, se encarga de elaborar y presentar las declaraciones juradas mensuales y anuales, incluyendo el IGV y la Renta, así como el Planilla Electrónica (PLAME). Además, diseña estrategias legales para optimizar el pago de impuestos y responde a auditorías y requerimientos de la SUNAT.