¡Lamentable pérdida! La televisión peruana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Enrique Espejo, conocido artísticamente como 'Yuca', a los 75 años. Jorge Benavides, a través de sus redes sociales, anunció su partida y no dudó en rendir homenaje a su compañero de elenco, un artista que deja un gran legado en la comedia nacional.

Murió Enrique Espejo, 'Yuca', a los 75 años: Jorge Benavides lo despide con conmovedor mensaje

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Jorge Benavides recordó a 'Yuca' con un emotivo mensaje, resaltando los años de trabajo que compartieron y su lamentable partida: “Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia…", escribió este viernes 11 de septiembre.

El líder de 'JB en ATV' también compartió un sketch como parte de su post de homenaje y expresó sentidas palabras para el cómico: “La única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos compartiendo risas y carcajadas como en este Sketch de La Farmacia… Yuca era de esos personajes que solo con su presencia sin decir nada te daba risa. Nunca dejé de pensar en él… pero bueno Yuquita, solo te nos adelantaste. QEPD querido Yuquita. Un fuerte Abrazo hasta el Cielo. Y mi más sentido pésame a toda su Familia”.

En el último año, Espejo enfrentó un complicado estado de salud, lo que lo llevó a alejarse de la televisión. Todo comenzó tras una caída severa en marzo de 2025, lo que requirió su ingreso urgente al hospital, según los datos que circularon en ese periodo. Estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alberto Sabogal, donde recibió atención médica. Luego, fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa para continuar con su tratamiento.

Su deceso ha dejado un profundo vacío en sus compañeros de comedia, familiares y en seguidores.

Enrique Espejo, ‘Yuca’, presentaba problemas en su estado de salud

Jorge Benavides anteriormente había comunicado que su compañero se encontraba en un estado delicado de salud y que había perdido la capacidad de escuchar. Contó que prefirió optar por el silencio a solicitud de las hijas de Espejo, quienes deseaban mantener la privacidad del artista durante su proceso de recuperación.

En junio, el actor Martín Farfán indicó que ‘Yuca’ había sido dado de alta tras una extensa hospitalización. No obstante, no se brindaron más detalles oficiales sobre su estado de salud posterior ni tampoco la causa de su sentido fallecimiento.