Diego Enríquez mandó fuerte advertencia a ADT tras victoria de Sporting Cristal: "En casa somos fuertes"

Sporting Cristal dio un paso importante en su objetivo de llegar a la gran final de la Copa de la Liga al vencer por 1-0 a ADT en el partido de ida de las semifinales. Tras el final del encuentro disputado en Tarma, Diego Enríquez, guardameta del conjunto cervecero, tomó la palabra para destacar el resultado obtenido en calidad de visita y no dudó en dejar una clara advertencia a su rival con miras a la revancha.

Diego Enríquez y su firme mensaje a ADT tras triunfo de Cristal por Copa de la Liga

En declaraciones para Bicolor+, el guardameta celeste expresó su felicidad por conseguir el triunfo en una plaza sumamente complicada y señaló que, pese a que la llave se encuentra abierta para ambos equipos, Cristal tiene las de ganar por el hecho de cerrar la serie en el Estadio Alberto Gallardo.

"En el segundo tiempo ellos fueron al ataque como búsqueda del resultado y creo que nos metieron ahí pero pudimos resistir. Bastante contentos (por el triunfo), tenemos un pequeño paso, faltan 90 minutos más para sacar un pase a la final. Es un resultado corto de repente pero sabemos que en casa somos fuertes", manifestó Enríquez, quien fue una de las figuras del partido.

Cristal venció 1-0 a ADT con gol de Gabriel Santana

Con este resultado, Sporting Cristal parte con ventaja de cara al partido de vuelta, aunque la serie todavía está abierta. El equipo dirigido por Roberto Mosquera buscará hacer valer su condición de local y así poder asegurar su clasificación a la gran final de la Copa de la Liga, mientras que ADT intentará revertir el marcador y dar la sorpresa en Lima.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal y ADT por la vuelta de semifinales de la Copa de la Liga?

Recordemos que Sporting Cristal y ADT volverán a enfrentarse el próximo jueves 1 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo.