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Alianza Lima confirmó que sus próximos tres partidos serán transmitidos por América TV

Alianza Lima confirmó a todos sus hinchas alrededor del Perú que podrán ver sus próximos tres partidos en señal abierta gracias a América TV.

Francisco Esteves
Alianza Lima confirmó que sus próximos tres partidos serán transmitidos por América TV.
Alianza Lima confirmó que sus próximos tres partidos serán transmitidos por América TV. | Foto: Composición Líbero.
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Los hinchas de Alianza Lima están ansiosos por conocer si el club de sus amores saldrá campeón de la Liga 1 2026, donde tiene asegurada su presencia en los playoffs. En medio de la emoción y a la espera de que se defina el Torneo Clausura, los aficionados recibieron una sensacional noticia a nivel institucional, ya que sus próximos tres partidos serán transmitidos por América TV.

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Como se mencionó, mientras que muchos están centrados en el fútbol peruano, los blanquiazules hicieron una revelación sumamente importante en cuanto a su plantel de vóley se refiere, mismo que esta temporada irá por el tetracampeonato nacional y que, este fin de semana, celebrará su Noche Blanquiazul donde presentará a su nuevo equipo ante todos sus fanáticos.

Resulta que Alianza Lima enfrentará a tres rivales diferentes entre el viernes 25 y domingo 27 de septiembre, en partidos que servirán como calentamiento antes de que inicie la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Para alegría de su hinchada, estos encuentros serán transmitidos a señal abierta mediante América TV y América TVGO si cuentas con una cuenta en la mencionada plataforma de streaming.

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América TV transmitirá los partidos de Alianza Lima.

Fixture de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

Estos son los partidos que tendrán las blanquiazules en su presentación:

  • Alianza Lima vs. Esquimo | Viernes 25 de septiembre a las 5.45 p. m.
  • Alianza Lima vs. Boca Juniors | Sábado 26 de septiembre a las 6.00 p. m.
  • Alianza Lima vs. Pinheiros | Domingo 27 de septiembre a las 6.00 p. m.

Noche Blanquiazul de Vóley 2026: venta de entradas

Vale precisar que los precios para los tres partidos serán los mismos:

  • General: S/39
  • Preferencial Norte: S/60
  • Preferencial Sur: S/60
  • Preferencial Oriente: S/70
  • Preferencial Apuesta Total: S/70
  • Preferencial Norte - Combo 3 fechas: S/162
  • Preferencial Sur - Combo 3 fechas: S/162
  • Preferencial Oriente - Combo 3 fechas: S/189
  • Preferencial Apuesta Total - Combo 3 fechas: S/189
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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