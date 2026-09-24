Alianza Lima confirmó que sus próximos tres partidos serán transmitidos por América TV.

Los hinchas de Alianza Lima están ansiosos por conocer si el club de sus amores saldrá campeón de la Liga 1 2026, donde tiene asegurada su presencia en los playoffs. En medio de la emoción y a la espera de que se defina el Torneo Clausura, los aficionados recibieron una sensacional noticia a nivel institucional, ya que sus próximos tres partidos serán transmitidos por América TV.

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Como se mencionó, mientras que muchos están centrados en el fútbol peruano, los blanquiazules hicieron una revelación sumamente importante en cuanto a su plantel de vóley se refiere, mismo que esta temporada irá por el tetracampeonato nacional y que, este fin de semana, celebrará su Noche Blanquiazul donde presentará a su nuevo equipo ante todos sus fanáticos.

Resulta que Alianza Lima enfrentará a tres rivales diferentes entre el viernes 25 y domingo 27 de septiembre, en partidos que servirán como calentamiento antes de que inicie la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Para alegría de su hinchada, estos encuentros serán transmitidos a señal abierta mediante América TV y América TVGO si cuentas con una cuenta en la mencionada plataforma de streaming.

América TV transmitirá los partidos de Alianza Lima.

Fixture de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

Estos son los partidos que tendrán las blanquiazules en su presentación:

Alianza Lima vs. Esquimo | Viernes 25 de septiembre a las 5.45 p. m.

Alianza Lima vs. Boca Juniors | Sábado 26 de septiembre a las 6.00 p. m.

Alianza Lima vs. Pinheiros | Domingo 27 de septiembre a las 6.00 p. m.

Noche Blanquiazul de Vóley 2026: venta de entradas

Vale precisar que los precios para los tres partidos serán los mismos: