Sergio Ludeña habla en exclusiva sobre su gestión en el IPD y ahora en Cienciano

En una conversación en exclusiva, Sergio Ludeña, quien lideró la gestión del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y hoy encabeza la administración del Club Cienciano del Cusco, repasa el presente deportivo e institucional de la escuadra cusqueña. Entre la consolidación financiera, el protagonismo internacional y los retos en la Liga 1, Ludeña detalla la hoja de ruta que busca colocar al 'Papá de América' en lo más alto.

​El presente y la visión deportiva de Cienciano

¿Qué Cienciano encuentra a su regreso y qué es lo primero que piensa cambiar?

—Hoy tenemos un Cienciano competitivo, que ha recuperado protagonismo internacional y que está nuevamente entre los ocho mejores de Sudamérica. La prioridad siempre será fortalecer al equipo, no pensando solo en los resultados, sino en el Cienciano que queremos tener en los próximos años.

—¿Cienciano necesita una reestructuración deportiva para volver a pelear las cosas importantes?

—Yo no diría reestructuración, sino más bien consolidación y de una mejora continua. Cienciano es un equipo que sigue compitiendo internacionalmente en los últimos años, y eso se da gracias al proyecto que se ha venido trabajando.

—¿El objetivo para 2027 será armar un equipo para pelear el título o primero consolidar económicamente al club?

—Mi experiencia en gestión deportiva me ha enseñado que los resultados deportivos y una buena administración no caminan por separado. Queremos seguir peleando cosas importantes. Nosotros somos un equipo que crece, y es por eso que buscamos sostener el proyecto con diferentes unidades de negocio que ha desarrollado el club, como la Tienda del Papá, el Hotel Cienciano y nuestras divisiones menores, entre otros.

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​Inversión y armado del plantel

—¿Habrá una inversión importante en refuerzos o se mantendrá una política austera?

—Lo importante no es gastar más, sino invertir mejor. Sin embargo, cualquier incorporación para el 2027 responderá a una planificación deportiva y las posibilidades reales de la institución. Ojo, no siempre gana el que más gasta, sino el que mejor gestiona.

—¿El actual plantel está a la altura de lo que Cienciano pretende para el 2027?

—Este plantel ha demostrado que tiene capacidad. Está cumpliendo internacionalmente y eso merece reconocimiento. Es más, es el único equipo peruano que compite internacionalmente y que le ha ganado a los grandes como Botafogo, Lanús —campeón vigente de la Sudamericana— y hoy competimos con el primer puesto de Uruguay.

—¿Y se mantendrá el actual comando técnico? ¿Qué evaluación hace de su trabajo?

—El trabajo del profesor Melgarjo merece reconocimiento. Ha conseguido que el equipo tenga carácter, intensidad y competitividad. Y los últimos resultados internacionales están ahí. La evaluación de un comando técnico debe hacerse con resultados, y en ese sentido creo que el trabajo que viene haciendo es positivo.

Sergio Ludeña

Su paso por el IPD y el compromiso con el Cusco

—Su salida del IPD fue exclusivamente por una decisión política o considera que hubo responsabilidades de gestión?

—Cuando hubo el cambio de gestión en el Ministerio de Educación, puse mi cargo a disposición y, luego de varias semanas, esta fue aceptada. Durante mi gestión trabajé con una agenda concreta y cumplimos todos los hitos trazados en los tiempos que correspondían.

—¿Se fue del IPD conforme con lo que pudo hacer o siente que quedó trabajo pendiente?

—Siempre queda trabajo pendiente en el deporte. Una gestión de meses no puede resolver años de retraso. Hay temas importantísimos para seguir, pero me voy satisfecho porque pudimos avanzar en temas que considero fundamentales. Uno de ellos fue la masificación del deporte. Durante mi gestión entregamos al Ministerio de Educación el plan de masificación del deporte, también avanzamos en la descentralización del deporte y en la necesidad de contar con infraestructura adecuada para nuestros deportistas y paradeportistas, infraestructura que pueda quedar para las siguientes generaciones. Para mí, el gran desafío sigue siendo conseguir que el deporte llegue a más peruanos y destacarlo como una herramienta de desarrollo social y un generador de oportunidades.

—¿Qué deuda considera que todavía tiene la administración con el hincha cusqueño?

—El hincha cusqueño merece un equipo competitivo, pero también merece una institución sólida, ordenada y autosostenible. Tenemos una historia enorme y la seguimos construyendo con el proyecto que venimos desarrollando desde hace más de cinco años en primera división. Evidentemente, para esto necesitamos el apoyo del hincha —que lo tenemos— y de la empresa privada.

—El hincha cusqueño merece un equipo competitivo, pero también merece una institución sólida, ordenada y autosostenible. Tenemos una historia enorme y la seguimos construyendo con el proyecto que venimos desarrollando desde hace más de cinco años en primera división. Evidentemente, para esto necesitamos el apoyo del hincha —que lo tenemos— y de la empresa privada. —¿Cuándo volveremos a ver a Cienciano peleando realmente por el campeonato nacional?

—En el Torneo Apertura de este año estuvimos peleando la punta, y ahora estamos peleando dos torneos al mismo tiempo. Hoy el Papá de América está demostrando que puede competir internacionalmente; el siguiente paso es trasladar esa competitividad al campeonato nacional.