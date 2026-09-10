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Teletón 2026: ¿cuándo es, dónde ver, quiénes participarán y cuál es la meta del evento solidario?
La campaña solidaria se alista para una nueva jornada, con el objetivo de movilizar a miles de peruanos y reactivar la ayuda a la Clínica San Juan de Dios.
La cuenta regresiva para la Teletón 2026 ya empezó, y esta vez el llamado a la colaboración y el apoyo solidario inició en uno de los principales escenarios del sector financiero en Perú. El 2 de septiembre del 2026, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) llevó a cabo el tradicional Campanazo, un evento previo a la jornada que se realizará durante dos días.
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La actividad reunió a varias autoridades, representantes del ámbito empresarial y figuras del espectáculo relacionadas con la campaña, quienes instaron a unir esfuerzos para alcanzar la meta establecida por la Fundación Teletón Perú. En esta edición, la organización ha fijado un objetivo de 9.168.510 soles, un sol más que lo recaudado en la campaña anterior. ¿Cuándo se dará inicio al evento, dónde ver y qué artistas formarán parte de la noble causa?
Teletón 2026: ¿cuándo es, dónde ver y cuál es la meta del evento solidario?
La edición 2026 de la Teletón se realizará este viernes 11 y sábado 12 de septiembre, bajo el lema “La hacemos todos”. Esta frase busca motivar la participación de diversos sectores de la sociedad en el logro de la meta económica establecida para este año.
La transmisión del evento estará a cargo de América Multimedia y TV Perú, así como de las plataformas digitales de la organización. De este modo, los espectadores podrán seguir la campaña a través de diferentes canales, con el objetivo de recaudar 9.168.510 soles, cifra que se ha fijado como meta para esta edición.
Teletón 2026: ¿cuándo es, dónde ver, quiénes participarán y cuál es la meta del evento solidario?
Para contribuir a la meta, los interesados pueden realizar donaciones mediante Yape al número 989 361 677, así como en las cajas de tiendas como Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart. La iniciativa cuenta con el respaldo de figuras reconocidas, quienes han expresado su entusiasmo por participar y superar la meta establecida.
¿Qué artistas e invitados estarán en la Teletón 2026?
CONDUCTORES OFICIALES
- Adolfo Aguilar
- Cristian Rivero
- Mónica Zevallos
- Ismael La Rosa
ARTISTAS INVITADOS
- Amy Gutiérrez
- Álvaro Rod
- Agua Bella
- Cielo Torres
- Farik Grippa
- Los Conquistadores de la Salsa
FIGURAS PÚBLICAS
- Edson Dávila, Giselo
- Tula Rodríguez
- Choca Mandros
- Jazmín Pinedo
- Valeria Piazza
- Ximena Dávila
- Mario Hart
- Gianella Neyra
- Onelia Molina
- Raúl Cárpena
- Sirena Ortiz
- Samahara Lobatón
- Pamela López
- Gabriela Herrera
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