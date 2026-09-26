Menezes rotundo sobre el polémico penal de Estados Unidos sobre Perú: "Debe haber un respeto"

La selección peruana perdió 4-1 ante Estados Unidos por la fecha FIFA de septiembre y octubre; sin embargo, el marcador se manchó luego de que el árbitro cobrara un penal polémico en contra de la Bicolor y terminara en gol. Ante ello, Mano Menezes salió al frente para pronunciarse sobre esta grave situación.

Mano Menezes dio fuerte comentario sobre el penal polémico de Estados Unidos sobre la selección peruana

Tras el partido y en conferencia de prensa, Menezes no ocultó su molestia y apuntó directamente contra la actuación del árbitro. El técnico brasileño cuestionó especialmente que se haya sancionado la falta durante una jugada en la que Perú realizaba cambios y consideró que la decisión no tuvo sentido.

"El árbitro un fenómeno, consiguió penalizar a uno de los 3 jugadores que estaban saliendo en el cambio porque demoró 10 segundos a pesar que estábamos perdiendo el partido, no tiene lógica. El penal todos lo vieron. Los árbitros no están acostumbrados a pitar partidos sin VAR, en este nivel que estamos de partido, estadio lleno, la hinchada, debe haber un respeto y no aceptar más esa situación", señaló.

La acción terminó siendo determinante en el desarrollo del compromiso, pues Malik Tillman se encargó de transformar el penal en gol para ampliar la ventaja de Estados Unidos. La polémica se produjo en un partido que terminó con una diferencia de tres goles, pese a que Gianluca Lapadula había descontado para la Bicolor.

Más allá del reclamo por la decisión arbitral, Perú deberá pasar rápidamente la página. La Bicolor continuará su gira por Norteamérica y tendrá como próximo rival a México este martes 29 de septiembre en Nueva Jersey, antes de medirse con Canadá y Colombia en los siguientes compromisos de esta fecha internacional.

Mano Menezes sobre la derrota de Perú ante Estados Unidos

“Podemos dividir el partido en dos partes bien claras, la primera que fue hasta el penal y la segunda después de eso. Creo que hicimos un buen primer tiempo, más equilibrado, más entero como equipo. Empezamos el segundo con un poco más de dificultades para contener al adversario pero el equipo se mantuvo hasta ahí organizado. A partir del penal nos desorganizamos. Puede ser injusticia, puede ser duro pero tenemos que saber enfrentar momentos como esos porque pasan en el fútbol como ocurrió hoy", afirmó.