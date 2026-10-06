Gregorio Pérez dio firme opinión por regreso de Fabián Bustos a Universitario: "Dará el equilibrio"

Universitario de Deportes vive una nueva etapa bajo el mando de Fabián Bustos, quien regresó a la dirección técnica y será el encargado de comandar al equipo rumbo al tetracampeonato de la Liga 1. Tras ello, Gregorio Pérez no dudó en opinar sobre la contratación del técnico argentino para el Torneo Clausura.

Gregorio Pérez dio firme opinión por regreso de Fabián Bustos a Universitario

La dirección deportiva de Universitario decidió poner fin al proceso de Héctor Cúper tras los malos resultados y el irregular funcionamiento del equipo, por lo que apostó nuevamente por Fabián Bustos. Ahora, el técnico argentino tiene la tarea de cambiar la imagen del conjunto merengue y encaminarlo hacia el tetracampeonato.

En ese contexto, durante una conversación con ‘PBO Campeonísimo’, el extécnico Gregorio Pérez se pronunció sobre el retorno de Bustos a la dirección técnica de Universitario y mostró su entusiasmo por esta nueva etapa. El estratega uruguayo destacó la capacidad del argentino y consideró que su llegada le permitirá al equipo recuperar el equilibrio necesario.

Fabián Bustos ya dirige las prácticas de Universitario pensando en el duelo ante Melgar.

“Se ve que las cosas no estaban saliendo bien con el entrenador que se fue y se dio la circunstancia de que Bustos estaba sin equipo. Me puso muy contento que regresaran. No me cabe la menor duda la capacidad de ellos, su reconocimiento en el club, le dará el equilibrio que necesita hoy el equipo. Yo creo firmemente que la ‘U’ va a estar definiendo el campeonato. No me cabe la menor duda”, sostuvo.

Del mismo modo, el popular ‘Goyo’ elogió al comando técnico del argentino y se mostró confiado en que Universitario termine formando la definición por el título de la Liga 1 2026.

¿Hasta cuándo firmó contrato Fabián Bustos con Universitario?

De acuerdo a lo informado por el periodista Gustavo Peralta, la idea de la dirección técnica de Universitario es iniciar un nuevo proceso con Fabián Bustos pensando en el futuro. Por ello, Fabián Bustos firmó un contrato que se alarga hasta finales de la temporada 2027.