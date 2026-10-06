Sporting Cristal se ilusiona con sumar a dos jugadores para el Torneo Clausura: "Posibilidad"

Sporting Cristal ha logrado levantar su nivel en los últimos partidos y se metió en la pelea por el título del Torneo Clausura. El equipo de Roberto Mosquera ha seguido sus entrenamientos en la pausa por la fecha FIFA y ahora se reveló que están próximos a sumar a dos mediocentros para la recta final del campeonato.

Sporting Cristal se ilusiona con sumar a dos jugadores para el Torneo Clausura

La escuadra bajopontina continúa enfocada en mejorar su nivel bajo el mando de Roberto Mosquera y mantenerse en la pelea por el título hasta el final. En ese contexto, durante el programa ‘EnredadoSC’, revelaron que los futbolistas Ian Wisdom y Christofer Gonzáles avanzan en sus respectivos procesos de recuperación y se acercan a su regreso al equipo.

Ambos jugadores vienen superando las lesiones que sufrieron y ya realizan trabajos diferenciados. De hecho, el caso de ‘Canchita’ resulta especialmente llamativo, ya que ha mostrado una evolución favorable a lo esperado y empieza a aparecer como una alternativa para sumar minutos con Sporting Cristal en el Torneo Clausura.

Ian Wisdom y Christofer Gonzáles están cerca de recuperarse de sus lesiones y volver con Sporting Cristal

“Ian Wisdom ya está entrenando diferenciado acompañado de ‘Cancha’ (Christofer) Gonzáles. No es lejana la posibilidad que este último tenga minutos en el Torneo Clausura”, revelaron.

De esta manera, ambos futbolistas continúan avanzando en sus recuperaciones y esperan recibir el alta médica definitiva para reincorporarse a los trabajos junto al resto del plantel. De concretarse sus regresos, representarán dos alternativas importantes para el esquema táctico de Roberto Mosquera.

¿Cuándo juega Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los rimenses deberán visitar el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca el próximo domingo 11 de octubre con el objetivo de seguir sumando victorias importantes para mantenerse entre los líderes del Torneo Clausura.