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¿Por qué Miguel Trauco se reunirá con Pablo Guede y el plantel de Alianza Lima?

En pleno mercado de fichajes, filtraron que Miguel Trauco se reunirá con Pablo Guede y todo Alianza Lima, a una semana del Torneo Clausura de la Liga 1.

Francisco Esteves
Miguel Trauco se reunirá con Alianza Lima.
Miguel Trauco se reunirá con Alianza Lima. | Foto: FPF - X.
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A poco de que comience el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, los hinchas de Alianza Lima se llevaron una enorme sorpresa al conocer que Miguel Trauco se juntará con Pablo Guede y el resto del plantel victoriano. Todo esto, mientras los aficionados exigen nuevas contrataciones para el equipo, ya que dentro de unas semanas cerrará el mercado de fichajes en el fútbol peruano. ¿Qué pasó?

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Como se sabe, debido a una actitud de indisciplina durante la pretemporada, el lateral izquierdo fue separado oficialmente del elenco blanquiazul junto a Carlos Zambrano y Sergio Peña. Hoy, el ‘Genio’ se encuentra junto al defensa central en el conjunto rosado y ambos se reunirán con la escuadra íntima para asombro de muchos. Sin embargo, no se trata del regreso de ambas figuras a Matute.

Resulta que, el periodista Marcello Merizalde confirmó mediante sus redes sociales que, este sábado 11 de julio, Sport Boys sostendrá un partido amistoso contra Alianza Lima en el EGB, por lo que el comando técnico decidió guardar a su equipo principal para este duelo ante los blanquiazules. Por ello, para el duelo por la Copa de la Liga Caliente ante Comerciantes FC usó a un once alterno, probando incluso a Christian Cueva.

Alianza Lima

Miguel Trauco cuando jugaba en Alianza Lima.

De esta forma, tanto Miguel Trauco como Carlos Zambrano se reunirán nuevamente con Pablo Guede y sus excompañeros de Alianza Lima, lo que causa mucha curiosidad entre los hinchas, que quieren ver cómo reaccionarán ambas partes. Lo cierto es que únicamente será un encuentro de preparación para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, que inicia la próxima semana.

Christian Cueva se lesionó

Para sorpresa y preocupación de los hinchas, durante el partido por la Copa de la Liga Caliente se pudo ver a Christian Cueva abandonar el campo en el primer tiempo, tras sufrir un tirón. Por ello, es poco probable que juegue ante Alianza Lima en el amistoso, y los seguidores rosados esperan que esté listo para el reinicio de la temporada.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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