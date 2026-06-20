Chilavert y su fuerte pedido a Infantino tras expulsión a Almirón en el Mundial 2026: "Sean..."

Miguel Almirón se convirtió en protagonista de la controversia durante el Mundial 2026 al ser el primer jugador expulsado por incumplir la llamada "Ley Prestianni", una de las nuevas normas aplicadas por la FIFA en el certamen. El mediocampista paraguayo recibió la tarjeta roja directa en el partido ante Turquía después de taparse la boca mientras hablaba con un adversario.

José Luis Chilavert y su pedido a Infantino tras expulsión a Miguel Almirón en el Mundial 2026

La sanción generó una ola de reacciones, especialmente en Paraguay. Uno de los más críticos fue José Luis Chilavert, quien utilizó sus redes sociales para expresar su desacuerdo con la decisión arbitral y salió en defensa del jugador. “Justicia para Almirón, no lo deben sancionar”, escribió el histórico exarquero de la selección guaraní.

Además, Chilavert aprovechó la ocasión para cuestionar las nuevas normativas adoptadas por la FIFA para esta Copa del Mundo. El exguardameta dirigió un mensaje al presidente del organismo, Gianni Infantino, pidiendo una revisión de reglas que, según su opinión, afectan la esencia del deporte. “Deben dejar de lado las reglas tontas que impusieron en esta Copa del Mundo, están matando el fútbol, sean serios”, manifestó.

La expulsión de Miguel Almirón en el Paraguay vs Turquía

La acción que derivó en la expulsión ocurrió después de una infracción sancionada a favor de Turquía. En ese momento, Almirón se acercó al defensor Mert Müldür y le habló mientras ocultaba parcialmente la boca con la mano, una conducta que ahora está prohibida por el reglamento del certamen.

Tras la advertencia del jugador turco, el árbitro decidió revisar la jugada mediante el VAR. Luego de observar las imágenes, determinó expulsar al futbolista paraguayo por incumplir la nueva normativa, dejando a su selección con un hombre menos en un momento clave del encuentro.