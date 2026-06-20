Partidos del Mundial HOY, domingo 21 de junio: programación, resultados y dónde ver

Este domingo 21 de junio, se juegan interesantes encuentros por la segunda fecha del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1 . Por ejemplo, tendremos los duelos España vs Arabia Saudita y Uruguay vs Cabo Verde, mientras que en nuestro territorio se disputará el choque Estudiantil CNI vs Sporting Cristal, entre otros. A continuación, podrás revisar la programación de la jornada.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Partido Horario Canal España vs Arabia Saudita 11.00 a. m. América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y DAZN Bélgica vs Irán 2.00 p. m. DSports, DGO, Paramount+ y DAZN Uruguay vs Cabo Verde 5.00 p. m. América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y DAZN Nueva Zelanda vs Egipto 8.00 p. m. DSports, DGO, Paramount+ y DAZN

Partidos de hoy por la Copa Caliente

Partido Horario Canal Moquegua vs Tacna Heroica 11.00 a. m. YouTube Bicolor+ Minas vs Sport Huancayo 1.15 p. m. YouTube Bicolor+ Santos vs Ayacucho FC 3.00 p. m. YouTube Bicolor+ Estudiantil CNI vs Sporting Cristal 3.30 p. m. YouTube Bicolor+ Cienciano vs Deportivo Garcilaso 6.00 p. m. YouTube Bicolor+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay grandes noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la competencia.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.