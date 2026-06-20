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Partidos del Mundial HOY, domingo 21 de junio: programación, resultados y dónde ver
Conoce la programación de partidos del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga de este domingo 21 de junio. Entérate de los horarios y canales de transmisión.
Este domingo 21 de junio, se juegan interesantes encuentros por la segunda fecha del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1. Por ejemplo, tendremos los duelos España vs Arabia Saudita y Uruguay vs Cabo Verde, mientras que en nuestro territorio se disputará el choque Estudiantil CNI vs Sporting Cristal, entre otros. A continuación, podrás revisar la programación de la jornada.
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Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|España vs Arabia Saudita
|11.00 a. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y DAZN
|Bélgica vs Irán
|2.00 p. m.
|DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Uruguay vs Cabo Verde
|5.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y DAZN
|Nueva Zelanda vs Egipto
|8.00 p. m.
|DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Partidos de hoy por la Copa Caliente
|Partido
|Horario
|Canal
|Moquegua vs Tacna Heroica
|11.00 a. m.
|YouTube Bicolor+
|Minas vs Sport Huancayo
|1.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Santos vs Ayacucho FC
|3.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Estudiantil CNI vs Sporting Cristal
|3.30 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Cienciano vs Deportivo Garcilaso
|6.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?
Hay grandes noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.
Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la competencia.
En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
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