0
EN VIVO
Alianza Lima vs Carlos Mannucci por la Copa de la Liga 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

Partidos del Mundial HOY, domingo 21 de junio: programación, resultados y dónde ver

Conoce la programación de partidos del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga de este domingo 21 de junio. Entérate de los horarios y canales de transmisión.

Gary Huaman
A continuación, podrás revisar la programación de los partidos que se jugarán este domingo 21 de junio.
A continuación, podrás revisar la programación de los partidos que se jugarán este domingo 21 de junio. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Este domingo 21 de junio, se juegan interesantes encuentros por la segunda fecha del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1. Por ejemplo, tendremos los duelos España vs Arabia Saudita y Uruguay vs Cabo Verde, mientras que en nuestro territorio se disputará el choque Estudiantil CNI vs Sporting Cristal, entre otros. A continuación, podrás revisar la programación de la jornada.

Jorge Almirón se fue expulsado y dejó a Paraguay con 10 hombres ante Turquía.

PUEDES VER: Miguel Almirón se fue expulsado por la 'Ley Prestianni' en pleno Mundial: ¿qué siginifica esta regla?

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
España vs Arabia Saudita11.00 a. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y DAZN
Bélgica vs Irán2.00 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Uruguay vs Cabo Verde5.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y DAZN
Nueva Zelanda vs Egipto8.00 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN

Partidos de hoy por la Copa Caliente

PartidoHorarioCanal
Moquegua vs Tacna Heroica11.00 a. m.YouTube Bicolor+
Minas vs Sport Huancayo1.15 p. m.YouTube Bicolor+
Santos vs Ayacucho FC3.00 p. m.YouTube Bicolor+
Estudiantil CNI vs Sporting Cristal3.30 p. m.YouTube Bicolor+
Cienciano vs Deportivo Garcilaso6.00 p. m.YouTube Bicolor+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay grandes noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la competencia.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos del Mundial HOY, domingo 21 de junio: programación, resultados y dónde ver

  2. ¡Histórico! Curazao logró su primer punto en un Mundial tras empatar con Ecuador

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano