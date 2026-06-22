La novela de Julián Álvarez apenas empieza. Ante las reveladoras declaraciones del argentino, quien señaló que tiene ganas de salir y cumplir su sueño (jugar en Barcelona), el Atlético de Madrid respondió con todo y no solo advirtió que lo dejarán salir por 500 millones de euros, sino que también piensa denunciar al cuadro azulgrana por negociar con la Araña.

En recientes declaraciones con el diario As, el cuadro colchonero apuntó: “En el pasado ya hemos visto la forma de funcionar del Barcelona”, haciendo alusión a lo sucedido con Antoine Griezmann “cuando el Atlético se estaba jugando la Champions frente a la Juve. Prometiendo comisiones a su hermana, a su familia y al propio jugador...”.

Si en ese momento el francés se vistió de azulgrana, en esta oportunidad el Atlético de Madrid no lo permitirá nuevamente: “No hay ninguna cantidad por la que el Barcelona pueda comprar a Julián, que no será transferido al Barcelona”. “O paga la cláusula (de 500 millones) o nada”.

Por si no fuera poco, el Atlético de Madrid le reveló al medio español que tomarán acciones legales contra el conjunto azulgrana por negociar con un futbolista con contrato: “Todo el mundo sabe que es un club tramposo. Pero se han topado con un club que no les va a reír la gracia”.

Julián Álvarez tiene contrato con Atlético de Madrid hasta 2030.

¿Qué dijo Julián Álvarez sobre su traspaso?

En diálogo con ESPN, Julián Álvarez señaló lo siguiente: “Lo mejor para mí es un traspaso y quiero cumplir mi sueño”. Luego, reveló que habló con el cuadro rojiblanco.

“No quiero esconderme ni actuar como si no quisiera ser claro. Intento ser honesto. Hablé con la gente del Atlético y creo que lo mejor para todos los involucrados es que yo me vaya. Quiero cumplir mi sueño”, finalizó.