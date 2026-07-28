Kylian Mbappé felicita a Zidane tras su llegada a la selección de Francia: "Bienvenido a casa"

Zinedine Zidane fue oficializado este martes 28 de julio como nuevo director técnico de la selección de Francia. La designación de 'Zizou' en el banquillo de los galos ha despertado la ilusión de los aficionados y de los propios futbolistas. Uno de los primeros en pronunciarse fue Kylian Mbappé, quien no tardó en dedicar un emotivo mensaje a su nuevo entrenador en el seleccionado europeo.

¿Qué fue lo que dijo Kylian Mbappé sobre la llegada de Zinedine Zidane?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el capitán de la selección francesa expresó su emoción por confirmarse la llegada de Zidane al equipo campeón del Mundo en Francia 98 y Rusia 2018. Mbappé compartió la imagen con la cual la Federación Francesa anunció a su nuevo DT y la acompañó con la frase "Bienvenue chez toi" ("Bienvenido a casa").

Kylian Mbappé reaccionó al nombramiento de Zidane como DT de Francia.

Zinedine Zidane, el ídolo de Mbappé

La admiración de Mbappé por Zidane viene de muchos años atrás. En 2012, cuando apenas tenía 13 años, el hoy delantero del Real Madrid visitó las instalaciones del club merengue y pudo conocer a quien siempre consideró uno de sus grandes referentes.

Años después, cuando fichó por los merengues, Mbappé no dudó en elogiar a la leyenda del fútbol francés: "‘Zizou’ es un ídolo para mí como francés y ahora como madridista. Representa muchas cosas para nosotros los franceses. Si ‘Zizou’ hace únicamente la sonrisa con mi juego, soy el chico más feliz del mundo", señaló en declaraciones a los medios allá por el 2024.

¿Qué dijo Zidane sobre Mbappé en su presentación como DT de Francia?

Cabe precisar que Zidane aprovechó su presentación como nuevo DT de Francia para hablar sobre Kylian Mbappé y confesó que, por el momento, no ha tenido comunicación con él tras haber aceptado el cargo: "No hemos hablado con Kylian, creo que lo más importante para él es descansar, disfrutar de estos momentos de descanso que ha tenido y que bien merecía. Tendremos la oportunidad de hablar de todo esto con todos los jugadores pronto", sostuvo.

De esta forma, Zidane inicia su etapa al mando de Francia con el respaldo de Mbappé y la mira puesta en devolver a su selección a la cima del fútbol mundial tras no ganar la última copa del Mundo.