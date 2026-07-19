Las duras palabras de Deschamps tras dejar la selección de Francia: "Había un ambiente irrespirable"

Didier Deschamps dejó de ser entrenador de Francia. El estratega dirigió su último partido al mando de los galos en la derrota por 6-4 frente a Inglaterra, por el tercer puesto del Mundial 2026. El ahora extécnico de Les Bleus se pronunció tras confirmarse su salida de la selección europea y tuvo duras palabras con respecto a la interna del equipo que han sorprendido a varios hinchas.

Las polémicas declaraciones de Didier Deschamps tras dejar la selección de Francia

En una entrevista para el medio francés M6, el estratega de 57 años habló sobre las razones que lo motivaron a tomar dicha decisión y reveló que una de las principales causas era que existía un “ambiente irrespirable” en la interna de galos, situación que consideró inviable para poder continuar en el banquillo de los franceses.

“Decidí que tenía que acabar. Y si tomé esa decisión no ​fue por mi propio bien, se lo digo con toda ⁠sinceridad, sino por el bien de la selección francesa. Porque ‌el ambiente a mi alrededor se había vuelto muy irrespirable. Desde el anuncio (de su salida), las cosas fueron mucho mejor para el equipo. La selección francesa, esta camiseta, está por encima de todo. He estado 14 años a su servicio. Le tengo demasiado respeto a la selección”, señaló.

Los nuevos proyectos de Didier Deschamps

Consultado sobre su futuro profesional, Deschamps señaló que “hay dos posibilidades: ser entrenador de club o de selección. Ambas son posibles”. Asimismo, manifestó que, por respeto a su sucesor, se abstendrá de emitir comentarios sobre la selección de Francia durante un tiempo.

De esta forma, Didier Deschamps le puso fin a su etapa con Francia, tras más de 14 años dirigiendo al equipo, tiempo en el que consiguió dos importantes trofeos: la Copa Mundial de Rusia 2018 y la UEFA Nations League 2020-2021.