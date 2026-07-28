Zinedine Zidane fue presentado HOY martes 28 de julio como nuevo entrenador de la selección de Francia, en reemplazo de Didier Deschamps, quien dejó el cargo tras el Mundial 2026, donde llegó hasta las semifinales con ‘Les Bleus’ y quedó en cuarto lugar. El nuevo estratega de los galos brindó sus primeras declaraciones tras asumir el cargo y dio detalles sobre el estilo de juego que buscará implementar.

¿Qué dijo Zidane sobre su estilo de juego en Francia?

En conferencia de prensa, la leyenda del fútbol francés y campeón del mundo en 1998 señaló que intentará replicar lo hecho durante su paso por el Real Madrid, club con el cual consiguió tres Champions League y dos Ligas de España. En ese sentido, aseguró que Francia cuenta con jugadores para lograr un trabajo igual o mejor a lo hecho en la Casa Blanca.

“Hoy es un sueño. He tenido propuestas durante cuatro o cinco años para dirigir clubes y las he rechazado todas por Francia. Es la única cosa que quería hacer. Voy a darlo todo para que este equipo siga ganando, es la única cosa que me motiva. Lo que haga aquí, sí, será similar a lo que he estado haciendo estos años en el Real Madrid. Creo que la Selección de Francia es la continuación para mi.”, señaló Zidane.

Zidane fue presentado como nuevo DT de Francia.

De esta forma, Zidane, de 54 años, confesó estar viviendo el momento más importante de su carrera como entrenador y que buscará trasladar al combinado nacional la metodología que le dio grandes resultados en el Real Madrid.

Zidane felicitó a Didier Deschamps

En otro momento, Zidane aprovechó la conferencia para saludar y felicitar a su predecesor, Didier Deschamps, que durante su ciclo al mando de Francia logró importantes títulos, como el campeonato mundial de Rusia 2018 y la UEFA Nations League 2020-2021.

“Quisiera felicitar a Didier Deschamps y a todo su equipo por estos 14 años extraordinarios. Bravo por todo lo que has hecho, se abrirá otra etapa, pero siempre con el objetivo de ver a la selección de Francia ganar”, sostuvo 'Zizou'.