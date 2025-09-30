Ositrán anuncia buena noticia para la Línea 1 del Metro de Lima: más pasajeros se verán beneficiados por su servicio

El Metro de Lima está a punto de transformar significativamente la experiencia de sus usuarios. Con la creciente demanda de transporte público en la capital, el sistema de trenes ha planteado un ambicioso plan de ampliación que promete mejorar la movilidad y reducir los tiempos de espera.

Este proyecto, aprobado recientemente por Ositrán, busca duplicar la capacidad del Metro con la incorporación de nuevos trenes y optimizaciones operativas. La finalidad de esta incorporación es que se pueda brindar un servicio más óptimo a cada de los usuarios

Línea 1 del Metro de Lima anuncia ampliación / FOTO: Difusión

Proyecto de ampliación aprobado por Ositrán

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha dado luz verde al plan de ampliación del Metro de Lima, que contempla la incorporación de 31 nuevos trenes. Esta ampliación no solo aumentará la capacidad del sistema, sino que también mejorará la frecuencia y eficiencia del servicio.

¿En qué consiste el proyecto de ampliación?

El plan de ampliación del Metro de Lima incluye los siguientes puntos clave:

Incorporación de 31 nuevos trenes: Esto permitirá que la capacidad total del Metro se duplique, atendiendo a un mayor número de pasajeros en horas pico y fuera de ellas.

Reducción de tiempos de espera: Con más trenes en circulación, el intervalo entre cada unidad será menor, reduciendo significativamente los tiempos de espera en las estaciones.

Mejoras operativas: Además de los nuevos trenes, se implementarán ajustes en la gestión y operación del sistema para maximizar la eficiencia y garantizar un servicio más confiable.

Fortalecimiento de la infraestructura: Se prevé la modernización de estaciones y vías para soportar el aumento en la frecuencia y capacidad del servicio.

Esta pretenciosa propuesta responde a la necesidad urgente de mejorar el transporte público en Lima, facilitando una movilidad más rápida, segura y cómoda para millones de usuarios.