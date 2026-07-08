¡ALERTA MÁXIMA! Ministerio católico de ASISTENCIA LEGAL para inmigrantes en Texas podría CERRAR tras 40 años por la retención de fondos federales

Un histórico ministerio católico de apoyo a inmigrantes en Texas enfrenta una de las crisis más delicadas de su historia. La organización Estrella del Paso, que durante casi cuatro décadas ha brindado representación legal a inmigrantes, incluidos indocumentados y menores no acompañados, advirtió que podría suspender sus operaciones debido a la retención de más de 765.000 dólares en reembolsos federales. Esta situación pondría en riesgo la atención de miles de personas en Estados Unidos.

Ministerio católico de ayuda legal para inmigrantes en Texas podría cerrar tras retención de fondos federales

De acuerdo con EWTN News, Estrella del Paso, antes conocida como Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados, dejó de recibir los reembolsos federales desde diciembre de 2025, lo que ha agotado sus reservas económicas. Su directora ejecutiva, Melissa Lopez, explicó que el ministerio brinda representación legal en casos de asilo, solicitudes de residencia permanente, procesos de naturalización y defensa de personas detenidas por motivos migratorios.

Cada año, la institución atiende a más de 40.000 personas y se ha consolidado como uno de los principales centros de asistencia legal para inmigrantes en Estados Unidos, con especial enfoque en menores no acompañados. Actualmente, brinda asesoría jurídica a cerca de 300 niños y adolescentes migrantes, aunque esta cifra varía constantemente. "Un número significativo de personas se verá afectado si el programa deja de existir", afirmó Melissa Lopez a EWTN News, al advertir que decenas de miles de inmigrantes podrían quedarse sin representación legal para enfrentar complejos procesos migratorios.

Estrella del Paso, organización legal sin fines de lucro, advierte que podría cerrar próximamente y dejar sin apoyo a miles de inmigrantes.

La directora también alertó sobre las consecuencias que tendría el cierre del ministerio para quienes dependen de estos servicios. "El resultado de muchos casos, sin algún tipo de asistencia legal, puede ser muy grave. Estamos hablando de consecuencias de vida o muerte para algunas de las personas a las que actualmente prestamos servicios si dejáramos de existir", declaró a EWTN News.

Inmigrantes en Texas viven con incertidumbre por disputa sobre fondos federales

Fundado en 1986, Estrella del Paso se consolidó como uno de los principales proveedores sin fines de lucro de asistencia legal para inmigrantes en Texas. Desde 2007, amplió su labor para atender a menores migrantes que llegan al país sin la compañía de un familiar. Aunque una jueza federal ordenó en abril de 2025 mantener el financiamiento destinado a los servicios legales para menores no acompañados, organizaciones defensoras de los migrantes sostienen que el gobierno continúa reteniendo los pagos.

Por ese motivo, Estrella del Paso y otros diez proveedores solicitaron que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) sea declarado en desacato. La audiencia del caso está programada para el 16 de julio.

La legislación federal de 2008 establece que los menores migrantes bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional deben tener acceso, en la mayor medida posible, a representación legal durante sus procesos migratorios. Sin embargo, la administración de Trump sostiene que el financiamiento de estos programas es discrecional y no constituye una obligación legal.

Según informó EWTN News, la organización lanzó una campaña urgente de recaudación para evitar su cierre. Melissa Lopez explicó que buscan reunir unos 500.000 dólares mediante aportes privados y ayudas filantrópicas. "No esperamos grandes donaciones; incluso una pequeña contribución puede marcar la diferencia", afirmó a EWTN News.

Mientras tanto, la Administración para Niños y Familias del HHS informó a EWTN News que no realizará comentarios debido a que el caso sigue en proceso judicial. La incertidumbre mantiene en alerta a miles de inmigrantes indocumentados y familias que dependen de estos centros de asistencia para defender sus casos ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.