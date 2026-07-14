¡ALERTA MÁXIMA! Lo que este hombre vendía en los estacionamientos de Wendy's y Walmart en Woodstock sorprendió a todos: RECIBIÓ SENTENCIA

Un hombre de Woodstock, Georgia, fue condenado a 30 años de prisión tras ser declarado culpable de vender fentanilo y metanfetamina en estacionamientos cercanos a establecimientos comerciales como Walmart y Wendy's. El caso generó preocupación en Estados Unidos, luego de que las autoridades revelaran que las transacciones de droga se realizaban a plena vista en zonas frecuentadas por clientes y familias.

Quentodd Montell Pinkins, de 35 años, residente de Woodstock, se declaró culpable.

Un narcotraficante de Woodstock fue sentenciado por vender drogas en estacionamientos de Walmart y Wendy's

De acuerdo con información difundida por Atlanta News First, Quentodd Pinkins, de 35 años, se declaró culpable el pasado 2 de junio como parte de un acuerdo con la Fiscalía. El acusado enfrentaba varios cargos relacionados con la distribución de fentanilo, tráfico de drogas, uso ilegal de medios de comunicación y tráfico de metanfetamina. Según el reporte del medio estadounidense, Pinkins recibió una condena de 30 años: 15 años de prisión y el tiempo restante bajo libertad condicional. Además, deberá pagar una multa de 200.000 dólares por los delitos cometidos.

El fiscal adjunto Leland McElveen, encargado del caso en representación del estado, cuestionó la forma en que el acusado operaba. "Este acusado demostró un total desprecio por la seguridad pública al realizar descaradamente transacciones de drogas a plena vista en los estacionamientos de Walmart y Wendy's", afirmó en un comunicado.

Investigación reveló venta de drogas en estacionamientos de Walmart Woodstock

La investigación contra Pinkins comenzó en 2025, cuando el Escuadrón Antinarcóticos Multinstitucional de Cherokee inició un operativo para rastrear sus actividades. Los agentes encubiertos señalaron que compraron drogas al acusado en cuatro ocasiones cerca de la autopista 92, en Woodstock.

La detención ocurrió el 19 de marzo de 2025, durante la última compra realizada por los investigadores. Tras registrar su vivienda y vehículo, las autoridades encontraron fentanilo, metanfetamina, marihuana, éxtasis, cocaína, una balanza digital, tarjetas con rastros de fentanilo, un revólver y 1.411 dólares en efectivo.

El caso llamó la atención en Estados Unidos por el uso de espacios públicos y comerciales para realizar actividades ilegales. Las autoridades continúan reforzando los operativos contra la distribución de drogas en zonas cercanas a negocios como Walmart y establecimientos de Wendy's, donde diariamente circulan cientos de personas.