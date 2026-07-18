ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: ARRESTAN a empleado de GEO Group por DISPARAR contra mujer frente a centro de detención de ICE
Un trabajador de GEO fue detenido tras disparar contra una manifestante en las inmediaciones de un centro de detención de ICE ubicado en Aurora. ¿Qué pasó?
El jueves 16 de julio, en horas de la noche, una mujer sufrió heridas de bala durante una manifestación frente al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Aurora, Estados Unidos. En el marco de la investigación, un trabajador de GEO Group, la compañía encargada de la gestión del centro, fue detenido por su presunta implicación en el incidente. ¿Qué se sabe al respecto?
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Arrestan a empleado de GEO Group por disparar contra mujer frente a centro de detención de ICE
Un tiroteo en Aurora dejó como resultado a una mujer herida tras un enfrentamiento entre manifestantes y el sospechoso, Brandon Booth, de 42 años. La víctima, Emma Landis, sufrió lesiones en la parte inferior del cuerpo, aunque su estado no es crítico, según informó CPR.News.
Arrestan a empleado de GEO Group por disparar contra mujer frente a centro de detención de ICE.
La policía local recibió el reporte del incidente a las 7.30 p. m. y encontró a Landis acompañada de otra mujer que resultó ilesa. Tal como señalan los informes, Booth fue detenido en las cercanías, específicamente en la cuadra 3100 de la calle Nome. Las autoridades señalaron que el sospechoso y sus compañeros no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo debido a la protesta que se desarrollaba en ese momento.
Se informó que las dos mujeres habían estado tomando fotografías de los vehículos de los empleados y mantuvieron una discusión antes de que Booth, en un acto violento, disparara su arma personal, hiriendo a Landis.
El grupo GEO, al que pertenece el Centro de Procesamiento de ICE de Aurora, confirmó que Booth, quien estaba fuera de servicio al momento del tiroteo, ha sido suspendido sin goce de sueldo y se comprometió a colaborar con las investigaciones. Un abogado que representa a Booth indicó que este había trabajado en el centro durante dos años y medio, además de tener experiencia previa en el sistema de corrección de menores del estado.
¿Qué más se sabe sobre este tiroteo, la persona herida y la situación del empleado?
El Departamento de Policía de Aurora informó sobre la detención de Booth, quien enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado, agresión en primer grado, intento de agresión en primer grado, amenazas con agravantes y portación ilegal de arma oculta.
El individuo compareció ante el juez Kyle Martelon el viernes por la tarde, tras ser trasladado desde la cárcel del condado de Adams, donde se le impuso una fianza de 500.000 dólares. El magistrado Martelon expresó su preocupación, afirmando que la situación representa un grave riesgo para la comunidad.
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