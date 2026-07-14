PREPARADOS frente a ICE: Red de Respuesta Rápida del condado de Santa Clara advierte a inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU. sobre VIAJES AÉREOS

La Red de Respuesta Rápida del Condado de Santa Clara emitió una alerta a la comunidad hispana ante el aumento de arrestos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La organización pidió a los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente a quienes se encuentran en una situación migratoria vulnerable, que tomen precauciones antes de realizar viajes aéreos nacionales o internacionales.

La alerta fue difundida por Telemundo 48 Área de la Bahía, que informó sobre la preocupación de la comunidad ante posibles cambios en las acciones de los agentes migratorios y recomendó a las familias mantenerse preparadas.

Red de Respuesta Rápida del Condado de Santa Clara pide precaución a inmigrantes ante viajes aéreos

Ashley, vocera de la Red de Respuesta Rápida del Condado de Santa Clara, señaló que los procedimientos migratorios han cambiado y que cualquier persona podría enfrentar riesgos durante un viaje. "No es solo en nuestra comunidad; también podrían enfrentar riesgos al viajar, ya sea a nivel internacional o dentro del país. Por eso queremos que todos estén preparados", declaró Ashley a Telemundo 48 Área de la Bahía.

La representante explicó que tener algún tipo de estatus migratorio no garantiza una protección total ante posibles revisiones. "Porque ahora no sabemos cómo están funcionando las cosas y están cambiando muy rápido. Queremos que todos se sienten, piensen y reconozcan que, a lo mejor, tener algún tipo de estatus no significa que estén completamente protegidos ante cualquier situación", agregó.

La advertencia incluye a inmigrantes indocumentados y a otros miembros de la comunidad migrante que podrían enfrentar complicaciones en los aeropuertos de Estados Unidos.

ICE y aeropuertos: recomendaciones para inmigrantes en EE.UU. antes de viajar

Según Telemundo 48 Área de la Bahía, algunos reportes no confirmados señalaron un incremento de arrestos por parte de ICE y una posible entrega de información de pasajeros a las autoridades migratorias. El medio indicó que buscó una respuesta de TSA sobre estos señalamientos, pero no recibió contestación. Ante esta situación, la Red de Respuesta Rápida del Condado de Santa Clara recomendó consultar con un abogado antes de viajar, conocer los posibles riesgos y compartir contactos de emergencia con familiares o personas de confianza.

"Hablar con un abogado antes de realizar cualquier tipo de viaje, ya sea internacional o doméstico, para conocer los riesgos que podrían presentarse. También es importante compartir el número de la red con su familia, amigos y alguien de confianza que lo conozca, por si ocurre cualquier tipo de situación", explicó Ashley.

La organización también aconsejó evitar los viajes aéreos si no son necesarios, mientras las personas evalúan su situación y reciben la orientación legal adecuada.