Un reciente estudio de datos federales, realizado por EdSource, revela que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a más de 650 menores en California durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. La mayor parte de estas detenciones se llevó a cabo en comunidades dentro del estado, en lugar de la frontera, y afectó a adolescentes que vivían y asistían a escuelas en California. Aquí, todo lo que se expuso.

Atención, inmigrantes en EE. UU.: exponen que ICE arrestó a más de 650 niños en este estado clave

Un análisis de EdSource y la información brindada por SFGate señaló que las detenciones de menores en el interior del país americano se incrementaron en 90% durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, en comparación con el periodo anterior bajo la administración de Joe Biden. Más de 100 de los menores detenidos durante este tiempo tenían 5 años o menos.

EE. UU.: exponen que ICE arrestó a más de 650 niños en este estado clave. | Foto Captura France 24.

Cabe mencionar que este aumento en los arrestos se inició luego de que Trump asumiera la presidencia en enero del 2025, cuando ganó las elecciones prometiendo realizar deportaciones masivas. En su discurso, se comprometió a expulsar de las calles a “inmigrantes ilegales asesinos, violadores y narcotraficantes”.

Desde entonces, y con un aumento notable durante el verano del 2025, agentes del ICE realizaron operativos masivos en comunidades con alta concentración de inmigrantes. Algunos menores han sido arrestados mientras acompañaban a sus padres en controles rutinarios del ICE. Estas acciones han generado preocupación entre funcionarios estatales de educación, quienes afirman que han afectado la asistencia escolar de muchos estudiantes.

En la investigación, basada en datos de detención federal del Proyecto de Datos de Deportación de UC Berkeley y UCLA, se expusieron las diferencias en las políticas de detención de menores. Entre octubre del 2022 y marzo del 2026, se registraron 666 detenciones de niños en California durante el mandato de Trump, de las cuales 408, es decir, el 61%, terminaron en deportación. En contraste, bajo la administración Biden, la tasa de deportación se redujo drásticamente a 8%.

¿Qué se conoce sobre los detenidos?

Entre los menores que han sido detenidos recientemente destaca un estudiante sobresaliente de 17 años del condado de Los Ángeles, quien fue arrestado en junio del 2025 y posteriormente deportado a Guatemala. También figura un niño de 9 años de Torrance que, junto con su padre, fue detenido durante una audiencia de inmigración en ese mismo mes y deportado a Honduras. Además, un estudiante sordo de 6 años fue detenido en marzo sin sus audífonos y deportado a Colombia junto con su madre y su hermano menor.

Expertos en salud y defensores de derechos humanos afirman que la detención de menores nunca es segura. En 2016, un Comité Asesor del Departamento de Seguridad Nacional recomendó la suspensión de la detención familiar, es decir, la práctica de mantener a los niños junto a sus padres mientras se resuelve su situación migratoria. En su informe, señalaron que “la detención nunca beneficia el interés superior de los niños”.

Por su parte, Wendy Cervantes, quien dirige la investigación y defensa de familias inmigrantes en el Centro de Derecho y Política Social en Washington, D. C., expresó: “Los niños que están detenidos en estos centros pierden su infancia cada día que pasan allí”.