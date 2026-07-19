ATENCIÓN MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE DETIENE a ruso que estudiaba la preparatoria en Texas con visa vencida

Un estudiante ruso de 18 años fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el aeropuerto Hobby de Houston, Texas. Alim Garipov, quien cursaba el último año de preparatoria en Bellaire High School, se encontraba en Estados Unidos mientras esperaba una respuesta a su solicitud de asilo. Sin embargo, fue arrestado después de que las autoridades detectaran que su visa americana había vencido.

El caso ha generado atención entre las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, tanto entre personas con estatus migratorio regular como entre inmigrantes indocumentados, debido a las recientes acciones de ICE en Texas y al impacto que estas medidas tienen sobre quienes enfrentan procesos migratorios pendientes.

Inmigrante ruso que estudiaba en una preparatoria de Texas es detenido por ICE por una visa vencida

Garipov llegó a Estados Unidos junto con su familia en 2022 procedente de Baltasi, una localidad ubicada en la zona centro-sur de Rusia. Tras su llegada, el joven solicitó asilo y, mientras esperaba la resolución de las autoridades migratorias, continuó sus estudios en Bellaire High School, una institución pública perteneciente al Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD).

De acuerdo con información difundida por KHOU 11, la profesora Ann Linsley recibió un mensaje de la tía del estudiante cerca de las 11:30 de la noche del viernes, en el que le informaba que Garipov había sido detenido por ICE y trasladado posteriormente a un centro de detención migratoria en Conroe, Texas.

Un estudiante de 18 años de la secundaria Bellaire se encuentra detenido bajo custodia de ICE.

Durante el procedimiento, los padres del joven y su hermana menor se encontraban con él, aunque ninguno de ellos fue detenido por las autoridades. El estudiante regresaba a Houston después de participar durante una semana en un programa académico de Harvard, ya que se encontraba evaluando alternativas para ingresar a la universidad mediante una beca. El caso de Garipov vuelve a poner bajo escrutinio el alcance de las operaciones de ICE en Estados Unidos, especialmente entre inmigrantes que permanecen en el país mientras resuelven trámites migratorios, como solicitudes de asilo o renovaciones de documentos.

Estudiante ruso detenido por ICE recibe apoyo legal en Texas

Tras conocerse la detención, la congresista demócrata por el séptimo distrito de Texas, Elizabeth Ann Fletcher, comenzó a trabajar con la familia del estudiante para brindar asesoría legal. La representante calificó a Garipov como un alumno destacado de Bellaire High School.

Según reportó Houston Chronicle, el joven es considerado uno de los estudiantes más sobresalientes de la institución. Garipov aprendió inglés y programación informática de manera autodidacta, además de desempeñarse como capitán del equipo de natación de su escuela y presidente de la Asociación de Estudiantes Rusos.

La detención del estudiante ruso ocurre en un contexto de creciente tensión migratoria en Texas. Once días antes, un agente de ICE disparó contra el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante un incidente registrado en el vecindario Magnolia Park de Houston.

El caso de Alim Garipov mantiene la atención sobre las políticas migratorias en Estados Unidos y sobre la situación de miles de inmigrantes en Estados Unidos que buscan regularizar su permanencia mientras enfrentan procesos ante las autoridades.