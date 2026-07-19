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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: más de 1.000 personas se congregaron en el Monument Square para protestar contra ICE

Una gran cantidad de extranjeros se reunieron en Monument Square para realizar una masiva protesta en contra del ICE. ¿Rechazan las políticas migratorias?

Melanni Miranda
Más de 1.000 personas se congregaron en el Monument Square para protestar contra ICE.
Más de 1.000 personas se congregaron en el Monument Square para protestar contra ICE. | Composición Líbero/ Melanni Miranda | Foto Jim Neuger/Maine Morning Star.
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La indignación sigue creciendo en Estados Unidos. Esto, luego del tiroteo que resultó en la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, a manos de agentes federales de inmigración. Más de mil personas se reunieron en Monument Square, en Portland, para manifestarse en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La protesta refleja el descontento generalizado ante la actuación de las autoridades en este caso.

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Más de 1.000 personas se congregaron en el Monument Square para protestar contra ICE

Los residentes de Maine, en Estados Unidos, han tomado las calles durante toda la semana, tras el trágico asesinato de un joven padre de familia en Biddeford, quien fue baleado al salir para ir a trabajar el lunes por la mañana.

ICE.

Más de 1.000 personas se congregaron en el Monument Square para protestar contra ICE. | Foto Jim Neuger/Maine Morning Star.

En los días siguientes, líderes comunitarios y políticos de la región han alzado la voz en contra de la agencia federal, exigiendo su abolición. Ahora, la manifestación del 19 de julio continuó con la misma postura. Diversos oradores enfatizaron la importancia de la organización comunitaria y la necesidad de que los líderes electos rindan cuentas por sus decisiones.

Safiya Khalid, una destacada líder comunitaria de Lewiston, expresó lo siguiente: "La muerte de Johan no fue un hecho aislado. Puso al descubierto la realidad con la que las comunidades inmigrantes han convivido durante meses". Además, señaló que este suceso es el resultado de un sistema de inmigración que se ha vuelto cada vez más punitivo y desconectado de la humanidad de las personas afectadas.

tres días después del asesinato de Guerrero a manos de agentes federales de inmigración, su esposa, Karolina Rojas Álvarez, compartió su dolor con la prensa, recordándolo como un padre y esposo amoroso que dedicaba tiempo a su familia, llevándola al parque cada tarde y abrazando a su hija hasta que se dormía. Con lágrimas en los ojos, Rojas Álvarez afirmó que su esposo "siempre soñó en grande, y aún le quedaban muchos sueños por cumplir".

¿Qué dijo DHS sobre lo sucedido con el padre de familia?

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) aclaró a inicios de esta semana que Guerrero no era el foco de la investigación en curso. Un representante del ICE comunicó al Maine Morning Star que la agencia realizaba vigilancia selectiva en la última dirección conocida de un individuo con una orden de deportación definitiva.

En el comunicado, el portavoz anónimo del ICE indicó: "El vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma". En tanto, Dale Knight, exagente del orden de Portland, expresó su preocupación al afirmar que los agentes del ICE "se protegerán a sí mismos y se protegerán entre sí, y eso está mal".

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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