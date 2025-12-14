Adiós a un clásico nacional: confirman el cierre de más de 24 locales del restaurante más famoso de Estados Unidos

El sector gastronómico de Estados Unidos enfrenta un nuevo golpe tras confirmarse el cierre masivo de una reconocida cadena de restaurantes mexicanos que marcó a generaciones de clientes. La empresa informó que más de 24 sucursales dejarán de operar de forma permanente, en el marco de un proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11.

La decisión se produce luego de varios años de dificultades financieras, agravadas por la inflación, el encarecimiento de los insumos y la caída sostenida del consumo. Según documentos judiciales, la compañía acumula deudas que oscilan entre los 10 y 50 millones de dólares, lo que volvió insostenible mantener su red de locales.

La inflación y la caída del consumo golpean al sector gastronómico.

El restaurante que marcó época y ahora se despide

Fundada en 1975, Abuelo’s logró consolidarse como uno de los restaurantes mexicanos más populares del país, gracias a su propuesta de comida tradicional, precios accesibles y un ambiente familiar que la distinguía de otras cadenas.

En su mejor momento, llegó a operar cerca de 40 locales en distintos estados, aunque en los últimos años el número se redujo drásticamente. Antes del anuncio oficial de quiebra, la marca ya funcionaba con apenas 16 restaurantes activos, reflejando un deterioro progresivo de su negocio.

Por qué Abuelo’s no logró sostenerse

De acuerdo con reportes financieros, entre 2023 y 2024 la cadena registró una caída de más del 15 % en sus ventas, mientras los gastos operativos continuaron en ascenso. El aumento de salarios, alquileres, energía y materias primas terminó por ahogar la rentabilidad de varios locales.

La empresa aseguró que mantendrá abiertos los restaurantes que aún resultan viables, mientras avanza en un plan de reestructuración. Sin embargo, el cierre de estas 24 sucursales marca uno de los retrocesos más importantes del sector gastronómico en lo que va del año.

Aunque la bancarrota no implica necesariamente la desaparición total de la marca, el futuro de Abuelo’s dependerá de su capacidad para reinventarse en un mercado cada vez más competitivo y con consumidores más cautelosos a la hora de gastar.