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Se confirmó si André Carrillo jugará con la selección peruana tras lesión: “Va a estar”

Se conoció que André Carrillo tiene asegurada su presencia en la selección peruana para los amistosos por fecha FIFA pese a estar lesionado. Conoce los detalles del estado de la 'Culebra'.

Angel Curo
Se confirmó si André Carrillo jugará con la selección peruana tras lesión
Se confirmó si André Carrillo jugará con la selección peruana tras lesión | Foto: Selección Peruana
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La selección peruana ya inició sus preparativos para afrontar una serie amistosos internacionales por la fecha FIFA de setiembre y octubre. El equipo comandado por Mano Menezes estuvo envuelto en la incertidumbre tras conocerse que André Carrillo había sufrido una lesión con Corinthians. No obstante, ahora se reveló que podrá jugar con la Bicolor.

La selección peruana jugará cuatro amistosos por fecha FIFA

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Se confirmó si André Carrillo jugará con la selección peruana tras lesión

André Carrillo es uno de los futbolistas peruanos que mejor rendimiento viene mostrando en la temporada, luego de recuperar su lugar como titular en Corinthians. Sin embargo, el ahora volante no pudo disputar el último partido del ‘Timao’ debido a que el club informó que presentaba una lesión, encendiendo las alarmas en la selección peruana.

No obstante, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela reveló que la ‘Culebra’ tiene confirmada su presencia en la concentración de la ‘Bicolor’. Esto, luego de que se conociera que sus molestias físicas no son de gravedad y no le impedirían tener minutos durante los próximos encuentros.

André Carrillo, Corinthians

André Carrillo es una de las estrellas del plantel de Corinthians y de los mejores futbolistas peruanos.

Me dicen que André Carrillo va a estar con la selección en esta fecha, no es nada grave, fue la información que reveló el periodista deportivo, llevando tranquilidad a los hinchas que esperan volver a ver al volante con la camiseta nacional.

De esta forma, Mano Menezes tendrá a su disposición a uno de los referentes de la selección peruana, quien cuenta con una amplia experiencia internacional. Además, su presencia le permitirá al estratega brasileño contar con una alternativa de jerarquía para reforzar el mediocampo.

¿Qué lesión tiene André Carrillo?

De acuerdo a lo señalado por Corinthians, la ‘Culebra’ padece de un edema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Afortunadamente, esta molestia no le impedirá estar presente en los partidos de la selección peruana, por lo que se prevé que se recupere en su totalidad en los próximos días.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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