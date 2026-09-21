Se confirmó si André Carrillo jugará con la selección peruana tras lesión: “Va a estar”

La selección peruana ya inició sus preparativos para afrontar una serie amistosos internacionales por la fecha FIFA de setiembre y octubre. El equipo comandado por Mano Menezes estuvo envuelto en la incertidumbre tras conocerse que André Carrillo había sufrido una lesión con Corinthians. No obstante, ahora se reveló que podrá jugar con la Bicolor.

Se confirmó si André Carrillo jugará con la selección peruana tras lesión

André Carrillo es uno de los futbolistas peruanos que mejor rendimiento viene mostrando en la temporada, luego de recuperar su lugar como titular en Corinthians. Sin embargo, el ahora volante no pudo disputar el último partido del ‘Timao’ debido a que el club informó que presentaba una lesión, encendiendo las alarmas en la selección peruana.

No obstante, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela reveló que la ‘Culebra’ tiene confirmada su presencia en la concentración de la ‘Bicolor’. Esto, luego de que se conociera que sus molestias físicas no son de gravedad y no le impedirían tener minutos durante los próximos encuentros.

André Carrillo es una de las estrellas del plantel de Corinthians y de los mejores futbolistas peruanos.

“Me dicen que André Carrillo va a estar con la selección en esta fecha, no es nada grave”, fue la información que reveló el periodista deportivo, llevando tranquilidad a los hinchas que esperan volver a ver al volante con la camiseta nacional.

De esta forma, Mano Menezes tendrá a su disposición a uno de los referentes de la selección peruana, quien cuenta con una amplia experiencia internacional. Además, su presencia le permitirá al estratega brasileño contar con una alternativa de jerarquía para reforzar el mediocampo.

¿Qué lesión tiene André Carrillo?

De acuerdo a lo señalado por Corinthians, la ‘Culebra’ padece de un edema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Afortunadamente, esta molestia no le impedirá estar presente en los partidos de la selección peruana, por lo que se prevé que se recupere en su totalidad en los próximos días.