Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
A continuación, conoce al detalle la programación completa con todos los
, partidos de hoy sábado 5 de septiembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos. Actualizado el 4 Sep. 2026 | 22:00 H
Este sábado 5 de septiembre se realizarán interesantes encuentros por las ligas de Sudamérica y Europa. Por ejemplo, en la Liga 1 jugará
Universitario por la octava fecha del Torneo Clausura, luego habrá acción en la Premier League con el Manchester City; en LaLiga con el Atlético de Madrid y más. A continuación, podrás ver la programación de los partidos de hoy. Partidos de hoy por la Liga 1
Partido Horario Canal Sport Huancayo vs Sport Boys 3.00 p. m. L1 Max y L1 Play Cusco FC vs CD Moquegua 6.00 p. m. L1 Max y L1 Play Universitario vs. Comerciantes Unidos 8.30 p. m. L1 Max y L1 Play Partidos de hoy por la Premier League
Partido Horario Canal Newcastle vs Bournemouth 6.30 a. m. ESPN y Disney+ Brentford vs Sunderland 9.00 a. m. ESPN 4 y Disney+ Brighton vs Leeds United 9.00 a. m. Disney+ Fulham vs Crystal Palace 9.00 a. m. Disney+ Manchester City vs Coventry 9.00 a. m. ESPN y Disney+ Nottingham Forest vs Tottenham 9.00 a. m. Disney+ Hull City vs Aston Villa 11.30 a. m. Disney+ Partidos de hoy por LaLiga
Partido Horario Canal Athletic Club vs Atlético de Madrid 9.15 a. m. ESPN 3 y Disney+ Rayo Vallecano vs Racing Club 11.30 a. m. DSports y DGO Villarreal vs Deportivo la Coruña 2.00 p. m. DSports y DGO Partidos de hoy por la Bundesliga
Partido Horario Canal Bayer Leverkusen vs Union Berlin 8.30 a. m. Disney+ Borussia M’gladbach vs Elversberg 8.30 a. m. Disney+ Hoffenheim vs Borussia Dortmund 8.30 a. m. Disney+ Padeborn vs Friburgo 8.30 a. m. Disney+ Werder Bremen vs RB Leipzig 8.30 a. m. Disney+ Schalke 04 vs Bayern Múnich 11.30 a. m. ESPN y Disney+ Partidos de hoy por la Ligue 1
Partido Horario Canal Lens vs Lorient 10.15 a. m. Disney+ Le Havre vs Brest 1.45 p. m. Disney+ Niza vs Le Mans 1.45 p. m. TV5MONDE Partidos de hoy por la Serie A
Partido Horario Canal Fiorentina vs Torino 8.00 a. m. ESPN 5 y Disney+ Inter vs Napoli 11.00 a. m. ESPN 5 y Disney+ Roma vs Atalanta 1.45 p. m. Disney+ Partidos de hoy por la Liga 2
Partido Horario Canal AD Cantolao vs Llacuabamba 10.45 a. m. YouTube Bicolor+ César Vallejo vs AD Jaén 1.00 p. m. YouTube Bicolor+ Santos vs Estudiantil CNI 3.15 p. m. YouTube Bicolor+ Partidos de hoy por la Liga de Argentina
Partido Horario Canal Aldosivi vs Banfield 11.30 a. m. Fanatiz y ESPN Premium Gimnasia vs Tigre 12.30 p. m. TyC Sports y Fanatiz Gimnasia Mendoza vs Boca Juniors 2.30 p. m. ESPN y Disney+ San Lorenzo vs Talleres 5.00 p. m. TyC Sports y Fanatiz Vélez vs Estudiantes 7.15 p. m. Fanatiz y Disney+ Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
Partido Horario Canal Guabirá vs Real Potosí 2.00 p. m. Entel Gol Aurora vs GV San José 4.15 p. m. Entel Gol Oriente Petrolero vs Always Ready 6.30 p. m. Entel Gol Partidos de hoy por el Brasileirao
Partido Horario Canal Bragantino vs Bahia 2.00 p. m. Fanatiz y Premiere Sao Paulo vs Atlético Mineiro 4.30 p. m. Fanatiz y Premiere Fluminense vs Vasco 7.00 p. m. Fanatiz y SporTV Partidos de hoy por la Liga de Chile
Partido Horario Canal Everton vs U. Católica 4.30 p. m. Max y TNT Sports U. de Chile vs Coquimbo 7.00 p. m. Max y TNT Sports Partidos de hoy por la Liga de Colombia
Partido Horario Canal Boyacá Chicó vs Once Caldas 4.00 p. m. RCN y Win+ Cúcuta vs Deportivo Pasto 6.10 p. m. RCN y Win+ Ind. Santa Fe vs Fortaleza 6.25 p. m. RCN y Win Sports Junior vs Jaguares de Córdoba 8.30 p. m. RCN y Win Sports Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
Partido Horario Canal Herediano vs Pérez Zeledón 6.00 p. m. TUDMAX y FUTV Alajuelense vs Saprissa 9.00 p. m. TUDMAX y FUTV Partidos de hoy por la Liga Pro
Partido Horario Canal Ind. del Valle vs Macará 6.00 p. m. Zapping Partidos de hoy por la Liga MX
Partido Horario Canal Atlético de San Luis vs Guadalajara 6.00 p. m. Disney+ Tigres UANL vs Necaxa 8.00 p. m. fuboTV Atlas vs Atlante 10.00 p. m. Zapping Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
Partido Horario Canal San Lorenzo vs 2 de Mayo 4.30 p. m. DSPorts Argentina Partidos de hoy por la Liga Femenina
Partido Horario Canal Sporting Cristal vs UNSAAC 10.00 a. m. YouTube Bicolor+ Yanapuma vs Universitario 3.15 p. m. YouTube Bicolor+ Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
Partido Horario Canal Danubio vs Peñarol 1.00 p. m. Disney+ Maldonado vs Wanderes 4.00 p. m. Disney+
Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.
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