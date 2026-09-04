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Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

A continuación, conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 5 de septiembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este sábado 5 de septiembre.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este sábado 5 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este sábado 5 de septiembre se realizarán interesantes encuentros por las ligas de Sudamérica y Europa. Por ejemplo, en la Liga 1 jugará Universitario por la octava fecha del Torneo Clausura, luego habrá acción en la Premier League con el Manchester City; en LaLiga con el Atlético de Madrid y más. A continuación, podrás ver la programación de los partidos de hoy.

Universitario se enfrenta a Comerciantes Unidos por la Liga 1

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos y dónde ver partido por el Torneo Clausura?

Partidos de hoy por la Liga 1

PartidoHorarioCanal
Sport Huancayo vs Sport Boys3.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Cusco FC vs CD Moquegua6.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Universitario vs. Comerciantes Unidos8.30 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Newcastle vs Bournemouth6.30 a. m.ESPN y Disney+
Brentford vs Sunderland9.00 a. m.ESPN 4 y Disney+
Brighton vs Leeds United9.00 a. m.Disney+
Fulham vs Crystal Palace9.00 a. m.Disney+
Manchester City vs Coventry9.00 a. m.ESPN y Disney+
Nottingham Forest vs Tottenham9.00 a. m.Disney+
Hull City vs Aston Villa11.30 a. m.Disney+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Athletic Club vs Atlético de Madrid9.15 a. m.ESPN 3 y Disney+
Rayo Vallecano vs Racing Club11.30 a. m.DSports y DGO
Villarreal vs Deportivo la Coruña2.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Bayer Leverkusen vs Union Berlin8.30 a. m.Disney+
Borussia M’gladbach vs Elversberg8.30 a. m.Disney+
Hoffenheim vs Borussia Dortmund8.30 a. m.Disney+
Padeborn vs Friburgo8.30 a. m.Disney+
Werder Bremen vs RB Leipzig8.30 a. m.Disney+
Schalke 04 vs Bayern Múnich11.30 a. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Lens vs Lorient10.15 a. m.Disney+
Le Havre vs Brest1.45 p. m.Disney+
Niza vs Le Mans1.45 p. m.TV5MONDE

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Fiorentina vs Torino8.00 a. m.ESPN 5 y Disney+
Inter vs Napoli11.00 a. m.ESPN 5 y Disney+
Roma vs Atalanta1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Liga 2

PartidoHorarioCanal
AD Cantolao vs Llacuabamba10.45 a. m.YouTube Bicolor+
César Vallejo vs AD Jaén1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Santos vs Estudiantil CNI3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Aldosivi vs Banfield11.30 a. m.Fanatiz y ESPN Premium
Gimnasia vs Tigre12.30 p. m.TyC Sports y Fanatiz
Gimnasia Mendoza vs Boca Juniors2.30 p. m.ESPN y Disney+
San Lorenzo vs Talleres5.00 p. m.TyC Sports y Fanatiz
Vélez vs Estudiantes7.15 p. m.Fanatiz y Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Guabirá vs Real Potosí2.00 p. m.Entel Gol
Aurora vs GV San José4.15 p. m.Entel Gol
Oriente Petrolero vs Always Ready6.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Bragantino vs Bahia2.00 p. m.Fanatiz y Premiere
Sao Paulo vs Atlético Mineiro4.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Fluminense vs Vasco7.00 p. m.Fanatiz y SporTV

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
Everton vs U. Católica4.30 p. m.Max y TNT Sports
U. de Chile vs Coquimbo7.00 p. m.Max y TNT Sports

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Boyacá Chicó vs Once Caldas4.00 p. m.RCN y Win+
Cúcuta vs Deportivo Pasto6.10 p. m.RCN y Win+
Ind. Santa Fe vs Fortaleza6.25 p. m.RCN y Win Sports
Junior vs Jaguares de Córdoba8.30 p. m.RCN y Win Sports

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

PartidoHorarioCanal
Herediano vs Pérez Zeledón6.00 p. m.TUDMAX y FUTV
Alajuelense vs Saprissa9.00 p. m.TUDMAX y FUTV

Partidos de hoy por la Liga Pro

PartidoHorarioCanal
Ind. del Valle vs Macará6.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Liga MX

PartidoHorarioCanal
Atlético de San Luis vs Guadalajara6.00 p. m.Disney+
Tigres UANL vs Necaxa8.00 p. m.fuboTV
Atlas vs Atlante10.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

PartidoHorarioCanal
San Lorenzo vs 2 de Mayo4.30 p. m.DSPorts Argentina

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
Sporting Cristal vs UNSAAC10.00 a. m.YouTube Bicolor+
Yanapuma vs Universitario3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Danubio vs Peñarol1.00 p. m.Disney+
Maldonado vs Wanderes4.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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