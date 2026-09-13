Patrick Zubczuk, figura de Deportivo Garcilaso, rotundo con Universitario: "Le tenemos que ganar"

Patrick Zubczuk ya dejó atrás la derrota de Deportivo Garcilaso frente a Sport Boys y tiene la mirada puesta en el siguiente desafío del Torneo Clausura 2026. El arquero del 'Pedacito de Cielo' habló sobre el próximo enfrentamiento contra Universitario de Deportes y dejó clara la obligación que tiene su equipo si quiere volver a lo más alto de la tabla.

Patrick Zubczuk, arquero de Deportivo Garcilaso, dio fuerte comentario sobre Universitario

El desenlace frente al cuadro chalaco provocó que Garcilaso cediera de forma provisional el liderato del campeonato. No obstante, Zubczuk cree que el calendario les ofrece una ocasión ideal para volver al primer puesto, sobre todo porque el duelo frente a Universitario se jugará en casa.

Universitario enfrentará a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

"Ahora toca ver el partido que viene porque es una buena oportunidad para volver a ser punteros. Sí, se pierde la punta, vamos a recuperarla la semana que viene. Nosotros nos hacemos muy fuertes en casa, como lo venimos haciendo hace muchísimos partidos", expresó.

De esta manera, Deportivo Garcilaso buscará recuperarse rápidamente del tropiezo ante Sport Boys y volver a tomar el liderato. Para conseguirlo, deberá superar a un Universitario que también llega con aspiraciones de mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura.

Patrick Zubczuk de Deportivo Garcilaso minimizó partido ante Universitario

El portero también restó importancia a que el rival fuera Universitario. Según Zubczuk, todos los encuentros tienen el mismo peso, aunque admitió que este tipo de duelos cobra un valor extra cuando se trata de equipos que compiten en la zona alta del torneo.

"Especial para mí son todos los partidos, y mucho más aún cuando estamos luchando hombro a hombro con los equipos más importantes del país", concluyó.