Carvallo sorprendió con firme mensaje tras victoria de Universitario ante Alianza: "Se divirtió"

Universitario de Deportes terminó dando un golpe de autoridad luego de vencer por 2-1 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Los cremas terminaron la fecha 9 como líderes en solitario del Torneo Clausura 2026 y se ilusionan con el título. Tras este resultado, José Carvallo sorprendió al dejar un picante comentario sobre el triunfo en Matute.

José Carvallo dejó firme mensaje tras victoria de Universitario ante Alianza Lima

El resultado del clásico continúa dejando repercusiones y, durante el programa ‘Al Límite’ de ‘L1 MAX’, el exportero José Carvallo analizó la victoria de Universitario y sorprendió al señalar que los cremas “se divirtieron” ante los blanquiazules.

No obstante, lejos de tratarse de una declaración polémica, el exguardameta se refirió a la forma de juego que mostró Alianza Lima, especialmente por su constante apuesta por los centros al área. Según explicó, este recurso terminó favoreciendo a la defensa de la ‘U’, que tuvo mayores facilidades para neutralizar las acciones ofensivas.

Universitario venció sobre el final a Alianza Lima y es líder del Torneo Clausura.

“Sí me pareció que Alianza Lima abusó de los centros y ahí la ‘U’ se divirtió. Con tantos centros la ‘U’ se divirtió, Riveros cuántas pelotas sacó, para defensa es más fácil”, señaló el retirado guardameta.

De hecho, Carvallo resaltó la actuación de Williams Riveros, quien terminó rechazando numerosos balones aéreos debido a la gran cantidad de centros ejecutados por los ‘íntimos’. En ese sentido, consideró que este tipo de acciones terminaron facilitándole el trabajo a la defensa crema.

Universitario reclamó malos tratos en Matute

Adrián Gilabert sorprendió al expresar su molestia en su cuenta de 'X', acusando malos tratos a la delegación de Universitario en su visita a Matute. Aunque no reveló lo sucedido, manifestó que presentará un reclamo formal por los acontecimientos.

“Ayer no se fue luz pero si la decencia. La dirigencia de Alianza Lima demostró que sus comunicados contra la violencia y buenas formas son pura hipocresía. Escriben una cosa pero hacen todo lo contrario. El material audiovisual es contundente. Lo de ayer fue una vergüenza, inaceptable y cobarde (ningún “dirigente” da la cara). No me burlo, pero se ganan todo lo que les pasa. Vamos a pedir sanciones”, indicó.