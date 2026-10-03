Presidente de la CSV rotundo sobre clasificación de Alianza: “Nos reunimos con la Federación”

Alianza Lima tiene como máximo objetivo salir campeón en todos los torneos en los que participa, y uno de ellos es la Liga 1. Sin embargo, las blanquiazules también van con todo en busca del tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley. En ese sentido, las victorianas no solo han armado un plantel competitivo para alcanzar este objetivo, sino también para tener un buen rendimiento en el Mundial de Clubes. En medio de este panorama, el presidente de la Confederación Sudamericana de Vóley fue contundente al hablar sobre este tema. Se trata de Marco Tullio Teixeira, que brindó detalles de las gestiones realizadas con la Federación Peruana de Vóley.

Presidente de la CSV rotundo sobre clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes

El directivo manifestó que la clasificación de las blanquiazules se debió a su último desempeño en el Sudamericano de Clubes que se jugó en Lima. Además, anunció el rol que tuvo la FPV.

"Nosotros gestionamos junto a la FIV para que un equipo de Perú dispute el campeonato, una vez que el Mundial de Clubes decidiera realizarlo en Brasil. El año pasado, como Osasco no tenía el cupo, la FIV decidió regalarle el cupo a un equipo de Estados Unidos. Este año conseguimos trabajar bien en este cupo, una vez que Osasco tenía el cupo por la Confederación Sudamericana y también era organizador del evento, para la participación de un equipo más y regalamos a Perú a través de la Federación Peruana, que lo aprobó con el resultado del Sudamericano de febrero pasado" señaló en conversación con Latina Deportes.

"(…) En la última edición, como Osasco va a ser el anfitrión y tiene el cupo conquistado en la cancha, abrió la oportunidad para el tercer puesto, que en este caso fue Alianza. Ese club va a jugar el Mundial representando a Sudamérica. Cuando tuvo la decisión de que Osasco sería anfitrión y tenía el cupo, habían dos opciones en el reglamento de la FIV. Osasco jugaba con el cupo de Sudamérica, como en la edición pasada que se invitó un equipo de Estados Unidos, u Osasco sería el anfitrión y abriría un espacio más que lo peleamos para Sudamérica. Nosotros hicimos una reunión con la Federación Peruana y los gerentes de Alianza y decidimos que Alianza sería el representante", finalizó.

Alianza Lima jugará el Mundial de Clubes por segundo año consecutivo

¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes de Vóley?

La edición 2026 del Mundial de Clubes de Vóley se disputará en São Paulo, Brasil, del 8 al 13 de diciembre.