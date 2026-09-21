La Liga Peruana de clubes históricos que descarta a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal

El fútbol peruano tiene un nuevo torneo aparte de la Liga 1, Liga 2, Liga 3 o Copa Perú organizado por la Liga Nacional de Fútbol Aficionado en donde reunirá a varios clubes tradicionales e históricos. Sin embargo lo que más llama la atención es que descartan la presencia de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes: estamos hablando del Campeonato Nacional Tradición Copera 2026.

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La Liga Peruana de clubes tradicionales que deja fuera a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal

La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) ya tiene todo encaminado para el estreno del Campeonato Nacional Tradición Copera 2026, certamen que reunirá a 25 clubes con historia y tradición dentro del fútbol peruano. La primera jornada está programada para el sábado 24 y domingo 25 de octubre.

La competencia es organizada por la LINFA, órgano de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y busca reunir a instituciones representativas de distintas regiones del país. Entre los participantes aparecen clubes que han tenido protagonismo en diferentes etapas del fútbol nacional y que ahora tendrán la oportunidad de volver a competir en un torneo de alcance nacional.

Campeonato Nacional Tradición Copera 2026 tendrá 25 clubes históricos y tradicionales

Una particular competencia reunirá a varios clubes históricos del fútbol peruano, aunque con una característica que llama especialmente la atención: Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal no forman parte de la lista de participantes. El Campeonato Nacional Tradición Copera 2026 busca reunir a instituciones con historia y arraigo en diferentes regiones del país.

Entre los equipos que participarán aparecen nombres conocidos por los aficionados del fútbol peruano como Deportivo Municipal, Coronel Bolognesi, Walter Ormeño, José Gálvez FBC, León de Huánuco, Ciclista Lima, Octavio Espinoza y Sportivo Huracán de Arequipa. La relación también incluye a clubes con importante presencia regional.

¿Qué premio ganará el campeón del Campeonato Nacional Tradición Copera 2026?

El inicio del Campeonato Nacional Tradición Copera 2026 está previsto para la última semana de octubre. Los participantes tendrán las próximas semanas para conformar sus planteles y preparar su participación. El principal atractivo deportivo será el ascenso: el campeón obtendrá un cupo en la Liga 3, mientras que el subcampeón tendrá derecho a participar en la Etapa Departamental de la Copa Perú correspondiente a su liga de origen.

¿Qué clubes participarán en el Campeonato Nacional Tradición Copera 2026?