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Liga 1 2026: ¿Cuántos equipos descienden y qué pasa si empatan en puntos?
Cada vez queda menos para finalizar la Liga 1 2026, por lo que el descenso comienza a ser relevante para aquellos clubes involucrados en la zona baja.
La Liga 1 2026 comienza a entrar en una etapa decisiva y millones de aficionados se encuentran expectantes de cómo quede el desenlace para cada equipo. Justamente, uno de los aspectos es el descenso, por lo que te damos a conocer cuántos clubes bajan de categoría para afrontar la Segunda División en el 2027, así como el criterio de desempate en caso de igualdad de puntos.
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¿Cuántos equipos descienden en la Liga 1 2026?
Según el artículo 10 del reglamento de la Liga 1 2026, son dos equipos que descenderán al cierre de temporada y que, en consecuencia, afrontarán la Liga 2 2027. Estos clubes serán aquellos que se ubican en las dos últimas posiciones de la Tabla Acumulada.
Aún restan siete jornadas para finalizar el Torneo Clausura 2026 y, por ende, conocer qué equipos descenderán de categoría. Uno de los clubes más afectados es UTC de Cajamarca, que marcha en el fondo del Acumulado y que está severamente comprometido con el descenso a Liga 2.
UTC se encuentra en el fondo de la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026.
¿Qué pasa en caso de empate en los últimos lugares del Acumulado?
De haber equipos que tengan la misma cantidad de puntos en los últimos lugares, se tomará el criterio que está establecido en las bases del campeonato de la Liga 1 2026:
- Mayor puntaje
- Mayor diferencia de goles
- Mayor cantidad de goles a favor
- Fair Play
- Sorteo por parte de la Liga de Fútbol Profesional Peruana.
Así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: últimos lugares
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|13. Atlético Grau
|27
|-5
|32
|14. Comerciantes Unidos
|27
|-3
|30
|15. FC Cajamarca
|27
|-11
|25
|16. CD Moquegua
|27
|-17
|25
|17. ADT
|26
|-14
|21
|18. UTC
|27
|-18
|10
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