Aprovechando la fiebre del Mundial 2026, Plaza Vea presentó la campaña "Precios en la Cancha", una promoción que permitirá a los clientes acceder a productos electrónicos con importantes descuentos, incluso desde S/19, mediante un sistema de sorteos vinculado a las tarjetas rojas que se muestren durante los partidos del torneo. ¿En qué consiste esta iniciativa y cómo participar? Te lo contamos todo.

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¿Cómo participar del sorteo de Plaza Vea por el Mundial FIFA 2026?

La mecánica de la promoción es sencilla. Cada vez que, durante un partido del Mundial, un jugador sea expulsado con tarjeta roja, ya sea de forma directa o por doble amonestación, se habilitará un sorteo relacionado con el número que lleva ese futbolista en la camiseta. Dicho número estará asociado a uno de los 15 productos electrónicos seleccionados, los cuales podrán adquirirse a un precio especial por los ganadores. La campaña contempla un máximo de cinco tarjetas rojas durante toda su vigencia.

Plaza Vea lanza sorteo Precios en la cancha por la Copa del Mundo 2026.

Para participar, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de la campaña y completar el formulario de inscripción que se habilitará tras cada tarjeta roja. El registro permanecerá abierto durante un mínimo de 90 minutos y, una vez concluido ese plazo, se elegirán cinco ganadores por cada sorteo.