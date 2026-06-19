- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Haití
- Paraguay vs Turquía
- USA vs Australia
- Túnez vs Japón
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Universitario
- Fichajes Vóley
Plaza Vea lanza sorteo por el Mundial con productos electrónicos desde S/19: ¿cómo participar?
La campaña "Precios en la Cancha" de Plaza Vea premiará la emoción del Mundial 2026 con sorteos que permitirán adquirir productos electrónicos desde S/19.
Aprovechando la fiebre del Mundial 2026, Plaza Vea presentó la campaña "Precios en la Cancha", una promoción que permitirá a los clientes acceder a productos electrónicos con importantes descuentos, incluso desde S/19, mediante un sistema de sorteos vinculado a las tarjetas rojas que se muestren durante los partidos del torneo. ¿En qué consiste esta iniciativa y cómo participar? Te lo contamos todo.
PUEDES VER: Los mejores memes de la Inauguración del Mundial 2026 con Shakira y demás artistas en el Estadio Azteca
¿Cómo participar del sorteo de Plaza Vea por el Mundial FIFA 2026?
La mecánica de la promoción es sencilla. Cada vez que, durante un partido del Mundial, un jugador sea expulsado con tarjeta roja, ya sea de forma directa o por doble amonestación, se habilitará un sorteo relacionado con el número que lleva ese futbolista en la camiseta. Dicho número estará asociado a uno de los 15 productos electrónicos seleccionados, los cuales podrán adquirirse a un precio especial por los ganadores. La campaña contempla un máximo de cinco tarjetas rojas durante toda su vigencia.
Plaza Vea lanza sorteo Precios en la cancha por la Copa del Mundo 2026.
Para participar, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de la campaña y completar el formulario de inscripción que se habilitará tras cada tarjeta roja. El registro permanecerá abierto durante un mínimo de 90 minutos y, una vez concluido ese plazo, se elegirán cinco ganadores por cada sorteo.
- Link para participar en la campaña: www.preciosenlacancha.com.pe
- 1
Horóscopo GRATIS de HOY, viernes 19 de junio: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo
- 2
Sinuano Noche HOY, jueves 18 de junio EN VIVO: resultado del último sorteo de la lotería en Colombia
- 3
La EXÓTICA fruta nativa del Perú que es considerada la 'joya tropical' en varios países y que se usaba como insecticida
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00