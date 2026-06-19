0
EN VIVO
Estados Unidos vs Australia por Mundial 2026

Plaza Vea lanza sorteo por el Mundial con productos electrónicos desde S/19: ¿cómo participar?

La campaña "Precios en la Cancha" de Plaza Vea premiará la emoción del Mundial 2026 con sorteos que permitirán adquirir productos electrónicos desde S/19.

Angie De La Cruz
Plaza Vea lanza oferta de productos tecnológicos con singular dinámica del Mundial 2026.
Plaza Vea lanza oferta de productos tecnológicos con singular dinámica del Mundial 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
COMPARTIR

Aprovechando la fiebre del Mundial 2026, Plaza Vea presentó la campaña "Precios en la Cancha", una promoción que permitirá a los clientes acceder a productos electrónicos con importantes descuentos, incluso desde S/19, mediante un sistema de sorteos vinculado a las tarjetas rojas que se muestren durante los partidos del torneo. ¿En qué consiste esta iniciativa y cómo participar? Te lo contamos todo.

Los mejores memes de la Inauguración del Mundial 2026 con Shakira y demás artistas en el Estadio Azteca.

PUEDES VER: Los mejores memes de la Inauguración del Mundial 2026 con Shakira y demás artistas en el Estadio Azteca

¿Cómo participar del sorteo de Plaza Vea por el Mundial FIFA 2026?

La mecánica de la promoción es sencilla. Cada vez que, durante un partido del Mundial, un jugador sea expulsado con tarjeta roja, ya sea de forma directa o por doble amonestación, se habilitará un sorteo relacionado con el número que lleva ese futbolista en la camiseta. Dicho número estará asociado a uno de los 15 productos electrónicos seleccionados, los cuales podrán adquirirse a un precio especial por los ganadores. La campaña contempla un máximo de cinco tarjetas rojas durante toda su vigencia.

Plaza Vea

Plaza Vea lanza sorteo Precios en la cancha por la Copa del Mundo 2026.

Para participar, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de la campaña y completar el formulario de inscripción que se habilitará tras cada tarjeta roja. El registro permanecerá abierto durante un mínimo de 90 minutos y, una vez concluido ese plazo, se elegirán cinco ganadores por cada sorteo.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Horóscopo GRATIS de HOY, viernes 19 de junio: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo

  2. Sinuano Noche HOY, jueves 18 de junio EN VIVO: resultado del último sorteo de la lotería en Colombia

  3. La EXÓTICA fruta nativa del Perú que es considerada la 'joya tropical' en varios países y que se usaba como insecticida

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano