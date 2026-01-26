Tottus da buena noticia con motivo del regreso escolar: promociones en mochilas, cartucheras y más

Tottus dio inicio a su campaña escolar con grandes descuentos a través de su página web, ofreciendo una amplia variedad de productos para el regreso a clases. Entre las ofertas destacan útiles escolares, mochilas, cuadernos, cartucheras y loncheras, con precios especiales y promociones por tiempo limitado.

En la página web de la conocida cadena de supermercados hay una sección de 'Regreso a clases' (https://www.tottus.com.pe/tottus-pe/content/regreso-a-clases) para que los clientes puedan acceder a las promociones en diversos artículos. Asimismo, también se ofrece calzado como zapatillas y zapatos escolares con un precio rebajado de hasta S/ 24.90.

En la página web de Tottus se muestran las ofertas de la campaña escolar.

Tottus ofrece mochilas con 30 % de descuento, con modelos para niños y niñas. La mochilas con personajes animados que más destacan son de Cinnamoroll, Kuromi, Paw Patrol, Bluey, incluso venden sets completos con mochila, bolso, cartuchera y lonchera para diferente público.

Por otro lado, en la página web también se pueden encontrar cartucheras desde S/ 14.90 y con tarjeta CMR hay una rebaja a S/ 10.90. Los modelos varían, hay artículos con personajes animados y color completo para preferencia de los clientes.

Además, se ofrecen loncheras y tomatodos con 30 % de descuento; así como útiles, artículos de papelería y cuadernos. Del mismo modo, hay calzado escolar para niños y niñas. Cabe señalar que las ofertas de la página web de Tottus solo estarán disponibles hasta el próximo sábado 31 de enero.