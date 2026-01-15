0
EN VIVO
Barcelona vs Racing de Santander por la Copa del Rey

Plaza Vea publica importante comunicado y advierte a clientes sobre estafas: "Inteligencia Artificial"

La cadena de supermercados advierte que están circulando mensajes y páginas creadas con inteligencia artificial que buscan robar datos sensibles de los usuarios.

Angie De La Cruz
Plaza Vea emite un comunicado alertando a sus clientes sobre estafas.
Plaza Vea emite un comunicado alertando a sus clientes sobre estafas. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Plaza Vea es una reconocida cadena de supermercados en el Perú, por lo que cuenta con miles de clientes a nivel nacional. Debido a esto, compartió un comunicado mediante sus redes sociales, donde alertó a sus usuarios por posibles estafas mediante la web y brindó recomendaciones.

Revisa el cronograma de pagos 2026 del programa Pensión 65 de S/350.

PUEDES VER: Pensión 65 de S/ 350: revisa el cronograma de pagos en este 2026 mediante el Banco de la Nación

"Están circulando mensajes, páginas y videos falsos, incluso creados con Inteligencia Artificial, que usan nuestro nombre para ofrecer premios, sorteos o descuentos que no son reales y robar información, poniendo en riesgo la seguridad de nuestros clientes.", informó Plaza Vea a la ciudadanía.

Plaza Vea

Plaza Vea alerta a sus clientes y brinda detalles en un comunicado.

Además, la cadena de supermercados agregó que: "El objetivo de quienes los difunden es inducir a las personas a ingresar a enlaces o proporcionar datos sensibles para robar información personal y financiera.". Esta importante información pone en alerta a los clientes de Plaza Vea.

"Recuerda que nunca solicitamos: Contraseñas ni datos de tarjetas, pagos para entregar premios, registros desde enlaces de cuentas no oficiales. Nuestros únicos canales oficiales son: www.plazavea.com.pe, WhatsApp verificado, Facebook, Instagram y TikTok: plaza Vea Oficial, números de SMS 20702 y 5100600.", puntualizó Plaza Vea.

Teniendo en cuenta esta información, le recomendamos que no ingrese sus datos personales a plataformas no oficiales que circulan en redes sociales o páginas web. Asimismo, verifique las ofertas en los canales de Plaza Vea o acérquese a la sede más cercana para realizar sus compras.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Se confirmó la denominación del año 2026 en el Perú? Estos son los nombres oficiales de los últimos 10 años

  2. Nombre del año 2026 en Perú: ¿cuándo se publicará la denominación oficial en El Peruano?

  3. Cronograma ONP para el 2026: ¿Cuándo inician los pagos de las jubilaciones en enero?

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano