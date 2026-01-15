Plaza Vea publica importante comunicado y advierte a clientes sobre estafas: "Inteligencia Artificial"

Plaza Vea es una reconocida cadena de supermercados en el Perú, por lo que cuenta con miles de clientes a nivel nacional. Debido a esto, compartió un comunicado mediante sus redes sociales, donde alertó a sus usuarios por posibles estafas mediante la web y brindó recomendaciones.

"Están circulando mensajes, páginas y videos falsos, incluso creados con Inteligencia Artificial, que usan nuestro nombre para ofrecer premios, sorteos o descuentos que no son reales y robar información, poniendo en riesgo la seguridad de nuestros clientes.", informó Plaza Vea a la ciudadanía.

Plaza Vea alerta a sus clientes y brinda detalles en un comunicado.

Además, la cadena de supermercados agregó que: "El objetivo de quienes los difunden es inducir a las personas a ingresar a enlaces o proporcionar datos sensibles para robar información personal y financiera.". Esta importante información pone en alerta a los clientes de Plaza Vea.

"Recuerda que nunca solicitamos: Contraseñas ni datos de tarjetas, pagos para entregar premios, registros desde enlaces de cuentas no oficiales. Nuestros únicos canales oficiales son: www.plazavea.com.pe, WhatsApp verificado, Facebook, Instagram y TikTok: plaza Vea Oficial, números de SMS 20702 y 5100600.", puntualizó Plaza Vea.

Teniendo en cuenta esta información, le recomendamos que no ingrese sus datos personales a plataformas no oficiales que circulan en redes sociales o páginas web. Asimismo, verifique las ofertas en los canales de Plaza Vea o acérquese a la sede más cercana para realizar sus compras.