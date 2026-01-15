- Hoy:
Plaza Vea publica importante comunicado y advierte a clientes sobre estafas: "Inteligencia Artificial"
La cadena de supermercados advierte que están circulando mensajes y páginas creadas con inteligencia artificial que buscan robar datos sensibles de los usuarios.
Plaza Vea es una reconocida cadena de supermercados en el Perú, por lo que cuenta con miles de clientes a nivel nacional. Debido a esto, compartió un comunicado mediante sus redes sociales, donde alertó a sus usuarios por posibles estafas mediante la web y brindó recomendaciones.
"Están circulando mensajes, páginas y videos falsos, incluso creados con Inteligencia Artificial, que usan nuestro nombre para ofrecer premios, sorteos o descuentos que no son reales y robar información, poniendo en riesgo la seguridad de nuestros clientes.", informó Plaza Vea a la ciudadanía.
Plaza Vea alerta a sus clientes y brinda detalles en un comunicado.
Además, la cadena de supermercados agregó que: "El objetivo de quienes los difunden es inducir a las personas a ingresar a enlaces o proporcionar datos sensibles para robar información personal y financiera.". Esta importante información pone en alerta a los clientes de Plaza Vea.
"Recuerda que nunca solicitamos: Contraseñas ni datos de tarjetas, pagos para entregar premios, registros desde enlaces de cuentas no oficiales. Nuestros únicos canales oficiales son: www.plazavea.com.pe, WhatsApp verificado, Facebook, Instagram y TikTok: plaza Vea Oficial, números de SMS 20702 y 5100600.", puntualizó Plaza Vea.
Teniendo en cuenta esta información, le recomendamos que no ingrese sus datos personales a plataformas no oficiales que circulan en redes sociales o páginas web. Asimismo, verifique las ofertas en los canales de Plaza Vea o acérquese a la sede más cercana para realizar sus compras.
