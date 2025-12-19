Multan a Plaza Vea con 11,6 UIT: cliente denunció operaciones no autorizadas por más de S/ 27 mil

La conocida cadena de supermercados peruanos, Plaza Vea, fue sancionada por Indecopi. El motivo de esta multa fue por no haber verificado la identidad del titular de una tarjeta de crédito. La sanción fue interpuesta por la Sala Especializada en Protección a Consumidor.

La entidad estableció que la multa sea de 11,60 UIT, casi 28,000 soles. El caso se originó, tras la denuncia de cliente, quien reporto que no autorizó consumos de 27,769,000 soles en Plaza Vea. Ante esta situación, la autoridad determinó que la empresa no aplicó las medidas de seguridad.

Plaza Vea fue sancionado por Indecopi.

La denuncia fue establecida en el 2024. De acuerdo a la información brindada por el ciudadano, en el 2023 se realizaron dos compras con su tarjeta de crédito por 3,980,000 y 23, 789,00 soles, montos que él no autorizó.

Ante esta situación, Plaza Vea apeló a multa indicando que actuó con manera correcta y que las operaciones se realizaron mediante el uso de la clave secreta o PIN. Según su postura, esta acción es suficiente para considerar válida la compra.

Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor informó que la decisión de primera instancia es correcta, ya que el uso del PIN no reemplaza la obligación de identificar al titular de la tarjeta de crédito.