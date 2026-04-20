¡Comenzó el Cyber Wow 2026! Las mejores ofertas de Tottus, Falabella y Plaza Vea hasta el 23 de abril
El Cyber Wow se realiza del 20 al 23 de abril, y tiendas como Tottus, Falabella y Plaza Vea ofrecen rebajas. Revisa las ofertas de hasta un 60 % de descuento.
El primer Cyber Wow 2026 en Perú se lleva a cabo del lunes 20 al jueves 23 de abril, ofreciendo cuatro días de descuentos en tecnología, electrodomésticos, moda y hogar. Por lo que si estás interesado en conocer las ofertas de Tottus, Falabella y Plaza Vea, a continuación te compartimos los enlaces para que accedas a sus plataformas de manera directa.
PUEDES VER: Jugador clave de Alianza Lima le propone matrimonio a su novia: "Me caso con el amor de mi vida"
Estas reconocidas empresas han compartido diversas ofertas para los clientes que buscan ahorrar y aprovechar descuentos especiales a través de internet. En el caso de Tottus, se ofrecen rebajas en las categorías de celulares, tecnología, electrodomésticos, hogar, abarrotes, bebidas, cuidado al bebé y carnes.
Por su parte, Falabella ofreció hasta 60% de descuento en tecnología, moda, electrodomésticos y más, incluso precisó que con tarjeta CMR hay ofertas exclusivas. De igual manera en la página web de Plaza Vea, se presentaron rebajas en productos electrónicos, de supermercado y para el hogar.
Diversas marcas y tiendas online ofrecen grandes descuentos en el Cyber Wow 2026.
Ofertas en el Cyber Wow 2026 de Tottus, Falabella y Plaza Vea
Te compartimos los enlaces para que accedas a la página web de Tottus, Falabella y Plaza Vea, y revises todas las ofertas del Cyber Wow 2026:
- Cyber Wow 2026 de Tottus: dale clic aquí
- Cyber Wow 2026 de Falabella: ingresa aquí
- Cyber Wow 2026 de Plaza Vea: clic aquí
En la plataforma de Falabella se puede encontrar el iPhone 17 con 25% de descuento, parlante JBL con 50%, lavadora Samsung a S/1.299 y TV Samsung a S/1.499. De igual manera, en Tottus y Plaza Vea se compartieron ofertas en dispositivos móviles de marcas como Samsung, Honor, entre otros.
- 1
ÚLTIMOS RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 18 de abril: números ganadores y PREMIO MAYOR
- 2
Horóscopo para HOY, 20 de abril de 2026: predicciones detalladas en el amor, la salud y el dinero de Josie Diez Canseco
- 3
Jugador clave de Alianza Lima le propone matrimonio a su novia: "Me caso con el amor de mi vida"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90