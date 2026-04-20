¡Comenzó el Cyber Wow 2026! Las mejores ofertas de Tottus, Falabella y Plaza Vea hasta el 23 de abril

El primer Cyber Wow 2026 en Perú se lleva a cabo del lunes 20 al jueves 23 de abril, ofreciendo cuatro días de descuentos en tecnología, electrodomésticos, moda y hogar. Por lo que si estás interesado en conocer las ofertas de Tottus, Falabella y Plaza Vea, a continuación te compartimos los enlaces para que accedas a sus plataformas de manera directa.

Estas reconocidas empresas han compartido diversas ofertas para los clientes que buscan ahorrar y aprovechar descuentos especiales a través de internet. En el caso de Tottus, se ofrecen rebajas en las categorías de celulares, tecnología, electrodomésticos, hogar, abarrotes, bebidas, cuidado al bebé y carnes.

Por su parte, Falabella ofreció hasta 60% de descuento en tecnología, moda, electrodomésticos y más, incluso precisó que con tarjeta CMR hay ofertas exclusivas. De igual manera en la página web de Plaza Vea, se presentaron rebajas en productos electrónicos, de supermercado y para el hogar.

Diversas marcas y tiendas online ofrecen grandes descuentos en el Cyber Wow 2026.

Ofertas en el Cyber Wow 2026 de Tottus, Falabella y Plaza Vea

Te compartimos los enlaces para que accedas a la página web de Tottus, Falabella y Plaza Vea, y revises todas las ofertas del Cyber Wow 2026:

Cyber Wow 2026 de Tottus: dale clic aquí

Cyber Wow 2026 de Falabella: ingresa aquí

Cyber Wow 2026 de Plaza Vea: clic aquí

En la plataforma de Falabella se puede encontrar el iPhone 17 con 25% de descuento, parlante JBL con 50%, lavadora Samsung a S/1.299 y TV Samsung a S/1.499. De igual manera, en Tottus y Plaza Vea se compartieron ofertas en dispositivos móviles de marcas como Samsung, Honor, entre otros.