Cyber wow 2026 con alu: el setup gamer Logitech que pagabas en cuotas ahora baja de una

Si estuviste mirando un teclado mecánico Logitech todo el año, esta es tu semana. Alu confirmó su línea gamer para el cyber wow 2026 del 20 al 23 de abril, con descuentos de hasta 60% en mouse, teclados y audífonos de la marca. Son productos premium que casi nunca tocan estas cifras durante el año.

El catálogo incluye desde el mouse Logitech G203 (entrada) hasta el teclado Pro X TKL Lightspeed (top de gama). Cuatro días y se acaba, así que conviene tener el carrito listo para el lunes a primera hora.

Los fierros que bajan en serio

El mouse Logitech G203 Lightsync Optical 8000 DPI pasa de S/. 125 a S/. 95. Es el mouse cableado más vendido del segmento gamer de entrada, con sensor bueno para FPS y MOBA. Si quieres algo inalámbrico, el G703 Lightspeed cae de S/. 335 a S/. 270, y el G Pro 2 Lightspeed de S/. 545 a S/. 380.

En teclados, el Logitech G515 TKL Lightspeed con LightSync RGB baja de S/. 750 a S/. 525. Es low-profile, con conexión dual Bluetooth y Lightspeed. El que mueve la aguja es el Pro X TKL Lightspeed White: de S/. 1,184 a S/. 850. La línea Pro es la que usan varios pros competitivos en torneos internacionales.

Audífonos y periféricos complementarios

El Logitech G Pro X Black pasa de S/. 693 a S/. 510, con micrófono Blue VO!CE y drivers Pro-G de 50mm. La versión inalámbrica Lightspeed Wireless, top del catálogo, baja de S/. 1,001 a S/. 750. Para trabajo híbrido o gaming más casual, el Zone Vibe 100 en rose cuesta S/. 375 desde S/. 535.

Todos estos productos están agrupados en la sección cyber wow , con filtro específico para Logitech. Alu también tiene una sub-colección Cyber Gamer que concentra solo los periféricos, si prefieres navegar solo esa vista en lugar de recorrer el catálogo completo.

Cómo moverse rápido el día 20

El Pro X TKL blanco es el que más vende cuando entra en cyber. En abril 2025 se agotó el primer día. Si es tu target, el lunes temprano es la única ventana segura. Crear cuenta antes ayuda: con datos de envío ya cargados, el checkout demora menos de un minuto.

Alu acepta Yape, Plin y tarjetas. Para productos premium tipo teclado Pro X, tarjeta o transferencia resulta más cómodo por el monto. El delivery llega a todo el Perú, con tiempos más ágiles en Lima y distritos cercanos al centro de despacho.