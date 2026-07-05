Una repartidora de Walmart en Monroeville, en Estados Unidos, afronta una complicada situación legal tras ser acusada de poner en riesgo a una menor, a raíz de un incidente reportado por la policía de Murrysville. Según la Fiscalía del Condado de Westmoreland, la mujer dejó a una niña sin supervisión dentro de un vehículo el mes pasado, lo que generó preocupación por su seguridad. AQUÍ más detalles.

Walmart: repartidora arrestada y acusada de poner en peligro a menor y abandonarlo en auto

Munara Ismailova, de 36 años, fue detenida por las autoridades el jueves 2 de julio tras dejar a una niña de 5 años sola en su automóvil en el estacionamiento de un supermercado Walmart en Salem. Este incidente, según información de Triblive, ocurrió el 7 de junio.

Walmart: repartidora arrestada y acusada de poner en peligro a menor y abandonarlo en auto.

Según los informes, un transeúnte, al escuchar los llantos de la menor, se percató de que las puertas del vehículo estaban desbloqueadas y decidió llevar a la niña al interior de la tienda antes de alertar a las autoridades de EE. UU.

Al respecto, la policía de Murrysville informó que la temperatura ese día alcanzó los 28 grados Celsius y que el sol brillaba intensamente. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el auto encendido, pero, en lugar de aire acondicionado, este emitía aire caliente. Aunque a la niña le dieron un teléfono celular, la batería estaba descargada.

La menor de 5 años fue trasladada a un hospital para una evaluación médica. Los oficiales solicitaron la ayuda de los empleados de Walmart para localizar a Ismailova, propietaria del vehículo. Además, contactaron a un agente de policía de Murrysville que estaba fuera de servicio para traducir la conversación al ruso.

¿Qué reveló la mujer y qué dijeron los otros empleados de Walmart?

Ismailova afirmó a los agentes que había estado en la tienda durante 15 minutos. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron que llegó 23 minutos antes de que se hiciera la llamada al 911 y casi 45 minutos antes de que los agentes la localizaran.

Por su parte, empleados de Walmart comunicaron a las autoridades que Ismailova trabaja como conductora de reparto para el servicio Spark de la empresa.