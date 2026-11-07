Elejalder Godos criticó convocatoria de Diego Romero a la selección peruana: "¿Qué hace ahí?"

La selección peruana anunció el último jueves su lista de convocados para el amistoso internacional de Bolivia, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. En la nómina del profesor Mano Menezes figuran nombres nuevos, así como otros que se mantienen respecto a la anterior convocatoria, tal es el caso de Diego Romero, portero de Universitario. Pese a que perdió el titularato en su club, el estratega brasileño lo ha considerado para el cotejo ante ‘La Verde’.

En ese contexto, el periodista deportivo Elejalder Godos tomó la palabra para cuestionar fuertemente la presencia de Romero en la ‘Bicolor’ y poner en duda sus cualidades para tener un espacio en el combinado nacional.

Elejalder Godos criticó convocatoria de Diego Romero a la selección peruana

Durante la última emisión del programa 'A Presión', el hombre de prensa aseguró que el guardameta de 25 años no ha hecho los méritos para ser considerado en la selección peruana y puso énfasis en su presente con Universitario, donde ha perdido la titularidad en el once de Fabián Bustos.

“ Si es en función de los rendimientos, ¿Qué hace Romero ahí?. Romero es suplente, está tapando mal y sigue en el trío de arqueros ”, cuestionó Godos.

Diego Romero fue convocado a la selección peruana

De esta manera, la presencia de Diego Romero en la lista de convocados continúa generando cuestionamientos, debido a que el arquero de Universitario no atraviesa su mejor momento futbolístico y ha perdido protagonismo en su equipo. En ese sentido, las declaraciones de Elejalder Godos reavivan el debate sobre los criterios que viene utilizando Mano Menezes para elegir a los guardametas de la selección peruana.

Diego Romero dejó de ser titular en Universitario

Recordemos que, en el último partido de Universitario ante Sport Boys por el Torneo Clausura, el profesor Fabián Bustos optó por Miguel Vargas como portero titular en reemplazo de Romero. Pese a que no se encuentra lesionado, Romero Cachay fue excluido del once crema, quedando relegado en la competencia interna por defender el arco del vigente campeón del fútbol peruano.