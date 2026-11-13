Jean Ferrari responde a DT de Bolivia y lo reta a jugar en Cerro de Pasco: "A ver si les va a gustar"

Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se refirió a las declaraciones de Óscar Villegas, técnico de la selección boliviana, quien en la víspera del partido contra Perú afirmó que la ‘Blanquirroja’ busca “copiar” el modelo de ‘La Verde’ al pretender disputar algunos partidos de Eliminatorias en ciudades de altura como Cusco y Arequipa.

Al respecto, el directivo de la FPF no se quedó callado y respondió con firmeza al entrenador del conjunto altiplánico y le recordó que su selección ha ido una sola vez a la Copa del Mundo pese a que siempre disputan sus partidos de local en la altura de La Paz.

Jean Ferrari responde a DT de Bolivia y lo reta a jugar en Cerro de Pasco

En declaraciones para Bicolor+ Premium, el exadministrador de Universitario descartó que en la FPF se intente replicar el modelo boliviano de disputar sus encuentros clasificatorios en altura y recordó que dicha estrategia no le ha dado buenos resultados a la escuadra boliviana. Asimismo, retó al estratega de ‘La Verde’ a disputar otro partido en Cerro de Pasco, donde la altura supera los 4300 metros sobre el nivel del mar.

“Es algo ilógico pensar en algo similar o hacer una réplica, cuando además sabemos que (Bolivia) es el único equipo en la historia del fútbol mundial que juega a más de 3500 metros de altura. Escuché que (Villegas) quería ver la posibilidad de que nosotros juguemos con ellos Cusco o Puno; bueno, en nuestro caso, estaríamos pensando en llevarlos a Cerro de Pasco, a ver si les va a gustar ”, manifestó.

Jean Ferrari no se guardó nada y respondió con todo a DT de Bolivia

De esta manera, Jean Ferrari dejó clara la postura de la FPF frente a las declaraciones del técnico boliviano y no descartó la posibilidad de llevar a la selección altiplánica a una ciudad con mayor altitud. Por ahora, la polémica quedó instalada en la antesala del amistoso entre Perú y Bolivia.

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia?

Vale mencionar que la selección peruana y Bolivia se enfrentarán HOY viernes 13 de noviembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, más conocido como Matute.