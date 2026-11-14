Óscar Villegas, DT de Bolivia, aclaró mal entendido de sus declaraciones sobre Perú: "Jamás"

La selección peruana derrotó 2-0 a Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria con goles de Gianluca Lapadula y Maxloren Castro, consiguiendo así su segundo triunfo en la era de Mano Menezes. En esa línea, tras el compromiso, Óscar Villegas decidió aclarar los comentarios que tuvo previamente y que causaron una enorme molestia en Jean Ferrari.

El director técnico de la Verde indicó que Perú estaba imitando algo que le dio frutos a su equipo, por lo que muchos creyeron que se refería al hecho de jugar en la altura. Recordemos que la FPF decidió que algunos encuentros de las Eliminatorias Conmebol se jugarán en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Óscar Villegas se expresó e indicó que en ningún momento quiso faltarle el respeto a la selección peruana, ya que hay un profundo respeto. Únicamente quiso hacer énfasis en que está viendo nuevos rostros en la Bicolor, dejando ver un cambio generacional en el plantel.

“ Quiero aprovechar para aclarar mi declaración en cuanto a Perú, cuando dije que estaba copiándonos. A o que me refería era al recambio generacional. Están cinco jugadores que ya hemos enfrentado y ha presentado un 81% de cambio. Me refería a eso. Jamás hablé de su historia, hay un gran respeto y consideración a la selección peruana. Nosotros iniciamos antes el proceso, solo era eso ”, indicó el DT de Bolivia.

Carrera de Óscar Villegas

La carrera de Óscar Villegas como director técnico no es muy antigua. Comenzó en el 2021, cuando fue asistente técnico de Blooming. En el 2022 pasó a ser entrenador de Always Ready y en el 2024 asumió la dirección de la selección boliviana.