- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Dinamarca
- Boca vs Banfield
- Universitario vs Alianza
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Vóley
Francesco Andrealli confesó si quiere o no volver a la selección peruana: "Hablaremos"
Francesco Andrealli, volante de la selección peruana, fue consultado sobre volver a aceptar una convocatoria de Mano Menezes en el futuro.
Una de las grandes novedades en la última convocatoria de Mano Menezes a la selección peruana fue Francesco Andrealli, volante ítalo-peruano que se encuentra jugando en la Sub-20 del Como 1907 y que quiere ser uno de los pilares del combinado nacional en el futuro. Ahora, el mediocampista sorprendió revelando si desea o no volver a ser nominado.
PUEDES VER: Próximo partido de la selección peruana: ¿Cuándo vuelve a jugar la ‘Bicolor’ por amistoso?
Se sabe, tiene 19 años y nació en Italia, pero tiene raíces incaicas y por ello está totalmente apto para ser convocado en encuentros oficiales de la Bicolor. Por ello, el director técnico brasileño lo trajo desde Europa para que se adapte al ritmo de sus compañeros. Sin embargo, se llevó una enorme desilusión debido a que no sumó minutos en la victoria ante Bolivia.
A raíz de que se quedó en la banca de suplentes todo el partido, Jax Latin Media le consultó a Francesco Andrealli sobre si quiere volver a ser convocado a la selección peruana para la próxima fecha FIFA, la cual será en diciembre y donde la Blanquirroja enfrentará a su similar de Panamá en un nuevo amistoso internacional.
Francesco Andrealli en el Como de Italia.
“Mano Menezes me dijo que tengo que seguir trabajando y quedarme tranquilo, que me van a dar minutos con tranquilidad. Ayer jugamos bien ante Bolivia y aprovechamos bien nuestras ocasiones. Creo que sí me van a convocar, hablaremos con mi club y ojalá espero que me convoquen”, indicó el mediocampista del Como 1907.
¿Cuál es el valor de Francesco Andrealli?
El mediocampista del Como Sub-20 tiene un precio de 100.000 euros en el mercado de pases, según el conocido portal Transfermarkt, pero es solo una estimación y el club que desee contratarlo tendrá que pagar mucho más por su pase. Cuando debute profesionalmente este valor ascenderá.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90