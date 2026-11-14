Francesco Andrealli confesó si quiere o no volver a la selección peruana: "Hablaremos"

Una de las grandes novedades en la última convocatoria de Mano Menezes a la selección peruana fue Francesco Andrealli, volante ítalo-peruano que se encuentra jugando en la Sub-20 del Como 1907 y que quiere ser uno de los pilares del combinado nacional en el futuro. Ahora, el mediocampista sorprendió revelando si desea o no volver a ser nominado.

Se sabe, tiene 19 años y nació en Italia, pero tiene raíces incaicas y por ello está totalmente apto para ser convocado en encuentros oficiales de la Bicolor. Por ello, el director técnico brasileño lo trajo desde Europa para que se adapte al ritmo de sus compañeros. Sin embargo, se llevó una enorme desilusión debido a que no sumó minutos en la victoria ante Bolivia.

A raíz de que se quedó en la banca de suplentes todo el partido, Jax Latin Media le consultó a Francesco Andrealli sobre si quiere volver a ser convocado a la selección peruana para la próxima fecha FIFA, la cual será en diciembre y donde la Blanquirroja enfrentará a su similar de Panamá en un nuevo amistoso internacional.

Francesco Andrealli en el Como de Italia.

“ Mano Menezes me dijo que tengo que seguir trabajando y quedarme tranquilo, que me van a dar minutos con tranquilidad. Ayer jugamos bien ante Bolivia y aprovechamos bien nuestras ocasiones. Creo que sí me van a convocar, hablaremos con mi club y ojalá espero que me convoquen ”, indicó el mediocampista del Como 1907.

¿Cuál es el valor de Francesco Andrealli?

El mediocampista del Como Sub-20 tiene un precio de 100.000 euros en el mercado de pases, según el conocido portal Transfermarkt, pero es solo una estimación y el club que desee contratarlo tendrá que pagar mucho más por su pase. Cuando debute profesionalmente este valor ascenderá.